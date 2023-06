Le joueur du PSG clôture ainsi une saison à 54 buts toutes compétitions confondues. Il a battu le record établi par Just Fontaine, qui était à ce jour le meilleur buteur français de l'histoire sur une saison.

D'un point de vue chiffré, certes c'est pas mal. Mais Kylian Mbappé a-t-il gagné suffisamment de trophées cette saison pour remporter le Ballon d'or?

À lire aussi

En tous les cas, le Français estime qu'il pourrait être sacré et remporter le Ballon d'Or.

"C’est difficile de parler d’un trophée individuel, car il faut se mettre en avant et ce n’est pas bien vu du grand public", réagissait-il après la victoire contre la Grèce. "Les nouveaux critères, c’est quoi ? C’est brûler la rétine et être impactant ? Je pense que je corresponds aux critères. On verra. Ce sont les gens qui votent mais je suis toujours optimiste".

Kylian Mbappé sera-t-il l'heureux élu devant Erling Haaland auteur d'un triplé et d'une saison pleine ? Ou de Lionel Messi, auteur également d'une saison fructueuse et grand gagnant de la Coupe du monde au Qatar ?

Réponse le 30 octobre prochain.