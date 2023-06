Haaland, Bellingham, Kvaratskhelia, Musiala ou Gavi : ces stars qui auraient pu être à l’Euro U21

”Après la saison la plus longue de ma vie, il est difficile de jouer à nouveau dans une compétition aussi respectée avec un délai aussi court”, s’est par exemple justifié Khvicha Kvaratskhelia, la star de Naples qui était attendue comme la grande attraction de ce tournoi disputé en partie à domicile, en Géorgie.

Moins surprenante : l’absence d’Erling Haaland qui n’a plus porté le maillot de la Norvège U21 depuis 2018. L'attaquant de Manchester City n’a d’ailleurs jamais évoqué une possible présence à cet Euro disputé en Géorgie et en Roumanie. Même chose pour le défenseur croate Josko Gvardiol qui, même s’il ne s’était pas blessé, n’avait pas l’intention de participer à un deuxième Euro Espoirs consécutif, après celui de 2021.

Pour les plus grandes nations qui possèdent encore davantage de talents, les absences transforment totalement le visage de l’équipe. Le Portugal aurait par exemple pu se présenter avec le meilleur buteur des éliminatoires Gonçalo Ramos (Benfica) ainsi que les défenseurs Nuno Mendes (PSG) et Antonio Silva (Benfica). La différence est encore plus flagrante avec les autres favoris.

Angleterre

Sans Bellingham, Saka et Foden

Si les Anglais avaient mis le paquet sur cet Euro U21, on aurait probablement pu admirer l’une des plus fortes équipes de l’histoire de ce tournoi. Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden (Man City), Bukayo Saka (Arsenal), trois des stars des Three Lions, sont en effet tous nés après le 1er janvier 2000. On peut aussi ajouter Marc Guéhi (Crystal Palace) et Conor Gallagher (Chelsea), également repris en équipe A.

Le sélectionneur Lee Carsley peut néanmoins encore compter sur pas mal de talent : Emile Smith Rowe (Arsenal), Cole Palmer (Man City), Anthony Gordon (Newcatsle) ou Oliver Skip (Tottenham), pour ne citer qu’eux. “Nous avons essayé de choisir des joueurs qui étaient en forme, en particulier vers la fin de la saison, et nous avons beaucoup de joueurs qui étaient déjà là avant. Beaucoup d’entre eux ne pourront plus jouer pour les Espoirs après ce tournoi, donc il est donc important que nous profitions de ce tournoi. Et pourquoi ne pas le gagner ?”

Euro Espoirs : Angleterre ©IPM Graphics

Espagne

Sans Pedri, Gavi et Fati

Le trio du Barça Pedri (blessé), Gavi et Ansu Fati aurait pu faire très mal dans ce championnat d’Europe U21. Leurs coéquipiers Alejandro Balde et Eric Garcia auraient également pu renforcer la défense espagnole. Le sélectionneur Santi Denia savait cependant que ces joueurs ont déjà fait le pas vers la Roja.

”Tous les scénarios ont été évalués. Et la plupart n’ont joué aucun match avec les U21 depuis plusieurs années, a expliqué Santi Denia qui avance également sans Yeremy Pino et Nico Williams. Mais nous sommes l’équipe d’Espagne et nous voulons gagner. Le but ultime est d’être champions d’Europe.”

Euro Espoirs : Espagne ©IPM Graphics

Italie

Sans Raspadori et Kean

Le coach Paolo Nicolato est plus chanceux puisque quasiment tous ses souhaits ont été exaucés. Il peut notamment compter sur Sandro Tonali, le milieu de terrain du Milan AC, qui a été laissé à disposition des Espoirs par Roberto Mancini. Le sélectionneur a par ailleurs permis à Wilfried Gnonto (Leeds) de rejoindre les U21 après le Final Four de Ligue des nations.

Les seuls absents notables sont Nicolo Fagioli (blessé), Giacomo Raspadori et Moïse Kean. Ce dernier faisait initialement partie du groupe, mais il a finalement quitté la sélection par manque de motivation. “La constitution de l’équipe a été plus facile que prévu, a confié Paolo Nicolato qui a privilégié les habitués. C’est un groupe qui est heureux de passer du temps ensemble et cela ne garantit peut-être pas des résultats, mais cela augmente certainement nos chances.”

Euro Espoirs : Italie ©IPM Graphics

France

Sans Camavinga et Tchouaméni

Chez les Bleuets, la différence se fait surtout ressentir dans l’entrejeu et en défense. Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga (Real Madrid), William Saliba (Arsenal), Wesley Fofana, Benoit Badiashile (Chelsea) ou Adrien Truffert (Rennes) sont tous absents. Sylvain Ripoll a par contre pu convoquer Pierre Kalulu (Milan AC) ou Khépren Thuram (Nice).

”Depuis que je travaille avec Didier Deschamps, nous avons évoqué des principes ensemble que l’on a toujours respectés, a-t-il expliqué. Le premier de ces principes, c’est : priorité aux A. Quand des joueurs ont un certain vécu avec les A, qu’ils ont traversé de grandes compétitions, il est évident que le retour en arrière est très difficile.”

Euro Espoirs : France ©IPM Graphics

Allemagne

Sans Musiala et Wirtz

Comme l’Angleterre et l’Espagne, la Mannschaft aurait pu aligner une sélection de très haut niveau s’il avait pu injecter quelques noms supplémentaires dans l’optique de la défense de son titre acquis en 2021. Le meneur de jeu Jamal Musiala (Bayern Munich) est le premier qui vient à l’esprit. Malik Thiaw (Milan AC), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) ont aussi dû donner priorité à la sélection de Hansi Flick.

”Bien sûr, c’est dommage pour nous. Mais en fin de compte, nous faisons tout ce que nous pouvons pour le succès de l’équipe nationale senior”, a commenté le sélectionneur U21 Antonio Di Salvo qui a aussi vu plusieurs joueurs majeurs déclarer forfait sur blessure : Karim Adeyemi (Dortmund), Ansgar Knauff (Francfort), Felix Nmecha (Wolfsbourg) ou Jonathan Burkardt (Mayence).

En revanche, le buteur du Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko pourra tenir son rang. Il pourra compter sur les centres de l’ailier de Brentford Kevin Schade, appelé en équipe A en mars dernier (il a d’ailleurs donné un assist contre la Belgique), mais redescendu pour cet Euro.

Euro Espoirs : Allemagne ©IPM Graphics

Pays-Bas

Sans Timber et Simons

Le premier adversaire des Diablotins (ce mercredi) aurait pu composer une défense totalement différente. Avec notamment Sven Botman (Newcastle) et Jurrien Timber (Ajax). Il doit aussi se passer de Xavi Simons (PSV). “Bien sûr, vous avez besoin de bons joueurs pour gagner. Mais le plus important sera l’énergie avec laquelle vous êtes sur le terrain et la volonté de le faire ensemble”, positive le sélectionneur oranje Erwin van de Looi.

Euro Espoirs : Pays-Bas ©IPM Graphics

Belgique

Sans Onana, Theate et Doku

Jacky Mathijssen a eu la joie de voir Loïs Openda, Charles De Ketelaere et Zeno Debast redescendre pour cet Euro. Il pourra aussi retrouver Aster Vranckx, Olivier Deman et Ameen Al-Dakhil dès le deuxième match, après leur retour d’Estonie. En revanche, il ne pourra pas compter sur Jérémy Doku, Arthur Theate, Johan Bakayoko, Amadou Onana et Roméo Lavia. Les trois premiers ne cumuleront pas les Diables et les Diablotins ; le quatrième ne l’aurait pas non plus fait s’il n’était pas blessé ; et le dernier a dû déclarer forfait.