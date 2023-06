José Luis Chilavert, l’ancien gardien buteur, dézingue Kylian Mbappé : “Il serait un joueur moyen en Amérique du Sud”

L’année passée, Kylian Mbappé avait eu des propos durs concernant le football sud américain. “L’avantage qu’on a, les Européens, c’est qu’on joue toujours entre nous et on a des matchs de haut niveau tout le temps. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe”, déclarait le double buteur de la finale de la Coupe du monde, perdue face à… l’Argentine.

Des propos qui, presque six mois plus tard, ne passent toujours pas auprès de Chilavert. “Regardez ce qu’a dit Mbappé. Que l’Amérique du Sud ne pratique pas un bon football ou qu’il n’y a pas un bon niveau. J’aimerais le voir courir en altitude à La Paz (Bolivie) ou à Quito (Équateur), ou jouer à l’extérieur au Brésil. Ici, il serait un joueur moyen, il est prévisible. Il est évident qu’il a un avantage avec sa vitesse, mais avec un défenseur qui lui souffle dans le cou, nous pouvons le contrôler calmement”, a lâché, dans l'émission "Futbol de los grandes", l’ancien gardien de Velez Sarsfield, pour qui il a inscrit 48 goals.