L’agent d’Achraf Hakimi tacle… la mère de Mbappé: "Être la maman d’un joueur n’est pas suffisant"

Mais l’entourage des deux joueurs n’est certainement pas près de partir en vacances ensemble… Selon L'Équipe, Fayza Lamari, la mère du natif de Bondy, aurait créé une agence de conseil pour les joueurs de football et compterait le latéral droit parmi ses clients. Une rumeur directement exclue par Alejandro Camaño, agent du Marocain, au micro de AS. "Nous sommes surpris que le simple fait d’être la mère d’un joueur important puisse interférer sur le mercato. Achraf fait partie de la famille Footfeel (l’agence du joueur, ndlr), il est convaincu par notre projet depuis de longues années et il a simplement une relation d’amitié avec Kylian, ce que nous respectons et nous chérissons".

Avant de tacler ouvertement la mère du champion du monde 2018. "Le fait que l’entourage de Mbappé, qui est très dense et complexe pour le nombre de gens qui sont autour de lui, puisse faire filtrer qu’Achraf pourrait faire partie de cette agence est quelque chose d’insolite à nos yeux, étant donné son manque d’expérience sur le mercato. Être la mère d’un joueur n’est pas suffisant, c’est un manque de respect envers la profession".