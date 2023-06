Lionel Messi, qui fête ses 36 ans ce samedi, revient sur sa relation avec les supporters du PSG : “Il y a eu une cassure avec une partie du public”

Lionel Messi et le PSG, c’est de l’histoire ancienne. Après avoir passé deux saisons dans la capitale française, la Pulga, qui fête ses 36 ans ce samedi, a livré une interview dans laquelle il revient sur son passage au Parc des Princes. “Je suis venu à Paris car j’appréciais le club et j’avais des amis dans le vestiaire. Je pensais que j’allais pouvoir m’adapter plus rapidement là-bas que dans n’importe quelle autre destination. C’est pour cela que j’ai décidé de rejoindre le PSG”.