Croatie : Luka Modric et Dejan Lovren de nouveau inculpés de faux témoignage

Les faits concernent leurs témoignages au cours du procès de l'ancien patron du Dinamo Zagreb, Zdravko Mamic, et de trois autres personnes, à propos de leurs contrats avec la formation croate et de leurs transferts vers Tottenham en 2008 pour Modric et vers Lyon en 2010 pour Lovren.

Sans dévoiler de noms, le parquet indique dans un communiqué avoir inculpé deux ressortissants croates, nés en 1985 et en 1989, pour "faux témoignage" devant un tribunal à Osijek en 2017, "dans le procès contre quatre accusés (jugés pour) des faits d'abus de pouvoir". Selon la presse croate, il s'agit de Modric et de Lovren.

Les faits concernent plus précisément les signatures des annexes de leurs contrats avec le Dinamo Zagreb, en rapport avec leurs transferts.

Le "délit pénal de faux témoignage" est passible de six mois à cinq ans de prison, selon le code pénal croate.

Zdravko Mamic, qui est en fuite en Bosnie, a été condamné dans ce procès à six ans et demi de prison pour détournement, avec ses complices, de plus de 15 millions d'euros du club, des faits ayant par ailleurs causé un préjudice de 1,5 million d'euros à l'État.