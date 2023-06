Hazard, De Gea, Zaha, Adama Traoré, Yerry Mina : les dernières bonnes affaires du mercato des joueurs libres

Si l’officialisation de leur nouvelle destination a traîné, c’est en raison de négociations rondement menées. Pour des éléments de ce calibre-là, être dépourvu de contrat signifie de pouvoir demander une énorme prime à la signature à leur futur club.

Ils n’ont pas eu de mal à trouver

Ainsi, Lionel Messi a pesé le pour et le contre d’un exil en Arabie saoudite avant de se rabattre sur l’Inter Miami. Après avoir été la première recrue de Pep Guardiola à City, Ilkay Gündogan a décidé de clore son septennat anglais pour se diriger vers Barcelone. Longtemps annoncé au PSG, Marcus Thuram a choisi l’Italie comme son père il y a deux décennies à la différence près qu’il se produira pour les Nerazzuri.

Youri Tielemans s’est vite relevé de la relégation de Leicester en rejoignant Aston Villa quand N’Golo Kanté a décidé de quitter l’Angleterre pour répondre favorablement au pont d’or proposé par l’Arabie saoudite comme Roberto Firmino et Alex Oxlade-Chamberlain. Raphaël Guerreiro, quant à lui, effectue le court trajet de Dortmund à Munich.

D’autres ont préféré finalement prolonger leur bail avec leurs couleurs à l’instar de Luka Modrić au Real Madrid. À 37 ans, le Croate est chaque année habitué à parapher un nouveau contrat d’un an. Malgré des sollicitations, Adrien Rabiot a décidé de rester à la Juve pour 12 mois également.

Ils ne doivent pas s’inquiéter

Pour les autres, la course contre la montre est lancée. Avec leur pedigree, la liste qui suit ne doit tout de même pas trop s’inquiéter. Non prolongé chez les Turinois après des négociations compliquées, Angel Di Maria peut profiter de sa Coupe du monde et de son nouveau statut pour négocier un dernier bon contrat à 35 ans.

S'il n'avait pas prévu de se retrouver dans cette situation, Eden Hazard est bel et bien un joueur libre après la résiliation de son contrat au Real Madrid. Le Belge n'aura aucun de mal à retrouver un club s'il décide de poursuivre sa carrière. La balle est dans son camp.

Longtemps promis au sommet, Wilfried Zaha n’intéresse plus les grandes écuries du top européen depuis son passage raté à Manchester United. L’international anglais a cependant l’embarras du choix après son départ de Crystal Palace. La Lazio en a fait une priorité mais l’Arabie saoudite pourrait devancer les Italiens avec leurs pétrodollars. Marseille garde également un œil sur lui même si le dossier n’est pas prioritaire.

Adama Traoré se retrouve dans une situation similaire. L’ailier de Wolverhampton a manqué sa saison mais des clubs se positionnent sur son gabarit et sa vélocité. Après la fin de son contrat à Everton, Yerry Mina peut compter sur l’intérêt de Lens.

Autre habitué de Premier League, David De Gea s’impatiente. Installé dans le but de Manchester United depuis 2011, le portier pensait rempiler. Le hic, c’est que sa prolongation tourne au rocambolesque. L’Espagnol avait déjà dû consentir à diminuer son salaire pour rester. Après avoir accepté le deal, De Gea a vu Manchester United… retirer son offre initiale. Des atermoiements qui n’annoncent rien de bon. Reste que le gardien devrait trouver un nouveau challenge assez facilement si les Red Devils confirmaient leur intention de stopper la collaboration avec lui.

La prolongation de De Gea tourne au rocambolesque.

Pour Inigo Martinez, les choses se déroulent plus facilement. Le Basque devrait franchir une étape supérieure à 32 ans. Après quatre exercices à Bilbao, le défenseur central est en pourparlers très avancés avec Barcelone.

Élu meilleur milieu de terrain de la Bundesliga cette saison, Ellyes Skhiri ne manque pas de sollicitations. Séville, AS Rome et Bayer Leverkusen le désirent mais l’international tunisien prend son temps pour choisir son nouveau challenge. Enfin, Jonathan Bamba devrait profiter de sa saison correcte avec le LOSC (6 buts, 7 passes décisives) et de sa capacité à coller au 4-4-2 de Marcelino pour signer à l’OM.

Ils peuvent se faire du tracas

Pour cette catégorie, retrouver un club pourrait s’avérer compliqué. L’opportunité donnée par Nottingham Forest à Jesse Lingard n’a pas été saisie par l’ancien joueur de Manchester United. Avec zéro but en 17 apparitions, l’ailier n’aura plus droit au chapitre en Premier League. Daniel Amartey et Çağlar Söyüncü risquent de payer au prix fort la relégation de Leicester. Les deux joueurs devront revoir leurs prétentions à la baisse.

Sur le banc pratiquement toute la saison à Lyon, Moussa Dembélé pourrait revivre la situation de Jason Denayer. Le Belge avait refusé de prolonger chez les Rhodaniens en espérant signer dans un club plus huppé. Le Diable rouge avait dû finalement se rabattre sur Dubai. L'issue sera-t-elle la même pour son ancien coéquipier ?