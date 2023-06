Kanté, Mendy, Koulibaly, Ziyech, Aubameyang : les liens entre Chelsea et l’Arabie saoudite posent questions

Quel joueur dans quel club ?

Le milieu de terrain français N’Golo Kanté a été le premier à céder aux appels saoudiens. Il rejoint Al-Ittihad, le champion sortant qui a également convaincu son compatriote madrilène Karim Benzema de signer contre un salaire annuel de 100 millions d’euros. Quelques jours plus tard, c’était au tour du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly d’acter son départ de Londres vers le Golfe. Direction la capitale Riyad et le club d’Al-Hilal, où l’international portugais Ruben Neves (Wolverhampton) vient également de signer.

En attendant la suite, le gardien Edouard Mendy est le troisième joueur de Chelsea concerné. Il vient de signer un deal avec Al-Ahli, l’autre club de la ville de Jeddah (avec Al-Ittihad) qui pousse désormais pour recruter Riyad Mahrez de Manchester City. Même si la tentative pour Romelu Lukaku n’a pas fonctionné, Chelsea se concentre désormais sur les départs d’Hakim Ziyech, Pierre-Emerick Aubameyang et Callum Hudson-Odoi qui devraient aussi rejoindre l’Arabie saoudite.

Pourquoi vendent-ils ?

En parallèle, Chelsea vient également d’officialiser les départs de Kai Havertz (Arsenal) et Mateo Kovacic (Manchester City). Ce qui porte le total de transferts sortants à cinq. Mais ce n’est qu’un début. Après une saison de recrutement totalement dingue (610 millions d’euros dépensés durant les deux derniers mercatos), le nouveau patron du club Todd Boehly a inévitablement attiré l’attention du fair-play financier.

Le milliardaire américain n’a d’autre choix que de dégraisser son effectif pour équilibrer les comptes du club et rentrer dans les clous de l’organe de contrôle financier de la Premier League. Il viserait ainsi le départ d’une douzaine de joueurs durant ce mercato estival. Ce qui permettrait aussi au nouveau coach Mauricio Pochettino de gérer plus facilement son groupe, alors que ses prédécesseurs Graham Potter et Frank Lampard devaient faire preuve d’ingéniosité pour gérer les près de 40 joueurs sous contrat.

Des liens avec l’Arabie saoudite ?

En recherche constante d’un renfort de l’attractivité de leur championnat (et de leur stratégie géopolitique qui vise notamment à organiser le Mondial 2030), les clubs saoudiens ont évidemment sauté sur cette occasion. Et Chelsea en a profité. Mais en y creusant davantage, le Daily Mail et The Athletic ont révélé l’existence de liens assez obscurs entre les deux entités.

Une connexion existe bel et bien entre Clearlake Capital, le principal actionnaire du club londonien (environ 60 % de parts via le consortium mis en place par Todd Boehly), et le Fonds d’investissement public saoudien (PIF). La firme Clearlake Capital, qui gère les portefeuilles d’actifs de 300 investisseurs pour près de 70 milliards d’euros, aurait en effet également investi plusieurs milliards dans le PIF.

Or, ce fonds d’investissement saoudien est devenu propriétaire majoritaire de quatre clubs du championnat local : Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Nassr et Al-Ittihad. Coïncidence ou non, il s’agit des nouvelles destinations des joueurs de Chelsea.

Et la légalité ?

Deux questions se posent : celle du gonflement des prix de transferts et celle de la multipropriété. En rejoignant le PIF, les quatre clubs du royaume concernés ont acquis des budgets quasiment illimités leur permettant d’offrir des contrats astronomiques et des indemnités de transferts énormes. Ce n’est pas encore le cas avec les transferts de Mendy (18,5 M €) et Koulibaly (23 M €), mais l’UEFA suivra attentivement cette situation dans l’optique de sa lutte contre les plus-values suspectes.

Reste enfin le problème de la multipropriété dans le championnat anglais. Le PIF est dirigé par le prince héritier Mohammed Ben Salman qui n’est autre que le propriétaire de Newcastle, qu’il a racheté en 2021 pour plus de 400 millions d’euros. Chelsea n’est pas contrôlé directement par l’Arabie saoudite et le PIF mais l’influence pourrait encore s’accroître à l’avenir.

Même si les Blues ont démenti l’an dernier toute implication saoudienne, les instances footballistiques britanniques et européennes devront analyser de près ce potentiel conflit d’intérêts entre Chelsea et Newcastle. L’alarme se déclencherait si un prochain transfert venait à être bouclé entre les deux clubs.