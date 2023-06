Rice, Havertz, Tonali, Mount ou Maddison : le mercato anglais s’enflamme et perd la boule

Un club en particulier se démarque déjà en Premier League, avec près de 200 millions d’euros dépensés en l’espace de quelques jours : Arsenal. Frustrés d’avoir laissé échapper le titre à Manchester City en fin de championnat, les Gunners ont décidé de mettre le paquet en ce début de mercato avec Kai Havertz et Declan Rice.

Le premier, recruté à Chelsea pour 70 millions d’euros, est devenu le deuxième joueur d’Arsenal le plus cher de l’histoire, après Nicolas Pépé (80 M € en 2019). Ce record sera toutefois largement battu dans les prochaines heures, dès que l’officialisation du transfert de Declan Rice sera actée. Contre environ 120 millions d’euros, le milieu de terrain de West Ham deviendra le joueur anglais le plus cher de l’histoire et le deuxième transfert le plus coûteux de Premier League, juste derrière Enzo Fernandez à Chelsea l’hiver dernier (121 M €).

Premier League : principaux transferts ©IPM Graphics

Declan Rice viendra s’ajouter à la liste déjà impressionnante des très onéreux mouvements déjà réalisés cet été : Christopher Nkunku (Leipzig) vers Chelsea (60 M €) ; James Maddison (Leicester City) vers Tottenham (46 M €) ; Alexis Mac Allister (Brighton) vers Liverpool (42 M €) ou encore Mateo Kovacic (Chelsea) vers Manchester City (29 M €).

Plus de 2,25 milliards ?

Ce qui fera grimper la facture totale des vingt clubs anglais à plus de 630 millions d’euros. Soit quasiment la moitié des précédents mercatos estivaux. Exception faite à celui de 2022 qui a explosé tous les records avec ses 2,25 milliards d’euros dépensés. Il y a douze mois, les cadors s’étaient déjà déchaînés mais les cinq plus gros transferts (Antony, Fofana, Nuñez, Casemiro et Isak) étaient tous compris entre 70 M € et 95 M €.

Cette fois, les sommes risquent d’être encore plus folles. Outre Rice et Havertz, ce mercato verra dans les prochains heures Mason Mount (Chelsea) et Sandro Tonali (AC Milan) respectivement signer à Manchester United et Newcastle pour 70 millions d’euros chacun. Au tour ensuite de Chelsea et Liverpool de lâcher d’énormes chèques pour Moises Caicedo (80 M €) et Dominik Szoboszlai (69 M €). Et ce n’est pas fini.

D’ici au 31 août, les clubs anglais se laisseront encore tenter par d’autres caprices qui feront rapidement grimper la note. Le transfert de Josko Gvardiol (Leipzig) à Manchester City devrait par exemple avoisiner les 90 millions d’euros, alors que Manchester United rêve de s’offrir Victor Osimhen mais il leur faudrait lâcher plus de 150 millions d’euros… pour satisfaire Naples et remporter les enchères avec les clubs autres intéressés.

Si les prix s’envolent chaque année, c’est effectivement en partie à cause cette concurrence créée par les grands clubs mais aussi les nouveaux riches qui rêvent de bousculer la hiérarchie. L’émergence du marché arabe n’arrangera rien. Ajoutons à cela la gourmandise grandissante des clubs vendeurs, l’inflation générale, la flambée des droits télévisuels et les perspectives commerciales liées à l’image des joueurs.

Résultat : le record déjà dingue de dépenses de 2022 en Premier League (2,25 milliards) pourrait bien rapidement être tourné au ridicule. À titre de comparaison, les étés les plus dépensiers en Liga, Serie A et Bundesliga sont respectivement de 1,38 milliard (2019), 1,23 milliard (2019) et 754 millions d’euros (2019). Soit juste avant la crise du Covid-19 qui semble désormais bien loin pour les finances des clubs…

Premier League : chiffres des mercatos de l'été ©IPM Graphics