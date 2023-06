Romelu Lukaku fait la une des journaux en Italie : il aurait refusé une offre stratosphérique de l’Arabie saoudite

La volonté du buteur est toujours la même : il veut rester à l’Inter. De son côté, Chelsea serait opposé à un nouveau prêt et voudrait alors vendre son joueur. Des négociations sont donc en cours entre les deux clubs mais trouver un accord ne sera pas simple entre un club qui veut récupérer une partie non négligeable de son investissement et un autre qui ne possède pas des moyens illimités. Lukaku pourrait également être contraint de baisser son salaire annuel de 8,5M €/an pour rester en Lombardie.

À lire aussi