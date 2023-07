Will Still, le Belge qui cartonne en Ligue 1 à la tête de Reims : "Je dérange et je pense que je dérangerai toujours"

Un entraîneur qui a redressé une équipe proche de la zone rouge tout en créant une hype autour de Reims et de sa personne. Entretien sans langue de bois avec un coach qui n’a pas fini de surprendre son monde.

Will, le choix de quitter la Belgique pour rejoindre Reims l’été dernier a-t-il été difficile à prendre ?

"Ce n’était pas facile de quitter le Standard dans la mesure où il s’agit d’un club particulier représentant quelque chose de très fort pour moi. Je sais que certains m’en ont voulu d’être parti. Mais sortir de ma zone de confort était le choix le plus intelligent pour mon bien et pour ma carrière. J’ai souvent dû faire face à ce genre de décisions depuis mes débuts. Comme au Lierse où je suis devenu entraîneur principal du jour au lendemain. Quand j’étais au Beerschot, j’aurais pu suivre Hernan Losada en MLS, mais j’ai préféré rester en Belgique avant de devenir le T1 de l’équipe dans la foulée. Dans la vie, on fait des choses à certains moments sans se rendre compte qu’ils peuvent avoir un impact énorme sur le futur."

Will Still a coaché 31 matchs à la tête de Reims cette saison. ©Presse Sports

Quand on vous propose en octobre dernier de devenir le T1 de Reims, vous sentiez-vous prêt pour ce défi ?

"On n’est jamais prêt pour ce genre de choses. Tout comme je n’étais pas prêt pour être coach en D2 à 24 ans au Lierse ou pour l’être en D1 à 28 ans avec le Beerschot. Mais est-ce qu’il y a un moment pour être réellement prêt ? À chaque fois, mon club avait besoin de moi et je n’ai fait que mon travail envers mon employeur. Quand Oscar Garcia (NdlR : l’ex-coach de Reims) a été licencié, le club m’a demandé de reprendre l’équipe durant cinq matchs, jusqu’à la Coupe du monde. Le fait de rester invaincus, avec deux victoires et trois nuls, a créé un climat plus serein tout en nous sortant de la zone de relégation. Je ne sais pas si j’étais prêt pour ce défi et je ne sais d’ailleurs pas si je serai prêt un jour. J’essaye juste de ne pas me poser la question."

Votre bon bilan vous permet de rester à la tête de l’équipe après le Mondial et de réaliser une série de dix-sept matchs sans défaite. Avec le recul, comment expliquez-vous cette incroyable série ?

"Il fallait faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens en responsabilisant le plus possible les joueurs. Nous avions créé un environnement dans lequel ils étaient prêts à tout donner pour l’équipe. Chaque joueur savait exactement ce qu’il devait faire et il savait qu’il y allait avoir un impact sur le groupe s’il ne faisait pas son travail. J’ai fait en sorte de rester honnête avec eux sans me prendre la tête. Je n’ai pas essayé d’être Mourinho ou Guardiola. Je suis resté moi-même en disant aux gars que nous étions capables d’emmerder n’importe quelle équipe, mais qu’il fallait pour cela se sortir les doigts du cul. Nous n’étions "que" Reims; nous n’avions rien à perdre."

Durant cette belle série, il y a ce nul accroché sur le terrain du PSG avec une égalisation à la 96e minute : s’agit-il de votre plus beau souvenir ?

"C’est en tout cas à partir de ce match que tout le buzz autour de Reims et de ma personne a débuté. À partir de là, des choses insensées se sont produites. Je recevais par exemple tellement d’appels et de messages que j’ai dû changer de numéro de téléphone. J’ai aussi dû laisser une agence gérer mes réseaux sociaux, car je recevais trop de demandes. TF1 a voulu me rencontrer, mais aussi Sky Sport puis la BBC, CBS, la Gazetta Dello Sport, Marca… Calmez-vous les gars, je ne suis que Will ! Je suis passé en très peu de temps de Will, originaire du Brabant wallon, à Will, qui passe dans tous les médias du monde..."

Comment avez-vous fait face à cet emballement médiatique ?

"Je suis resté complètement tranquille par rapport à cela. J’avais déjà vécu une sorte d’emballement médiatique quand je suis devenu le T1 du Lierse ou quand je suis arrivé en D1A avec le Beerschot. Ces expériences en Belgique m’ont permis de savoir mieux gérer tout cela même si, avec Reims, c’était à une tout autre échelle. Je ne me suis pas pris la tête, car je savais très bien que je pouvais très bien être viré six mois plus tard."

Comment avez-vous vécu les critiques qui sont arrivées à la fin de votre belle série, après une défaite contre Marseille ?

"Je savais bien que cela allait arriver un jour. Pourtant, contre Marseille, nous méritions de prendre au moins un point, car nous faisions plus que jeu égal. Mais cela n’a pas empêché certains de me critiquer en disant que je n’étais qu’un phénomène de mode, que je n’étais pas un si bon entraîneur et qu’on allait vite passer à autre chose. Tout le monde a le droit de dire ce qu’il veut. Il y a eu des critiques, mais il y a eu aussi beaucoup de retours positifs. Je pense que la vérité se situe entre ces deux extrêmes."

Reims a terminé à la onzième place en Ligue 1 cette saison. ©AFP

Avez-vous ressenti par moments une certaine forme de jalousie ?

"De la jalousie, mais surtout de la frustration de personnes qui n’attendaient que cela, qu’on se plante et qu’on enchaîne les défaites. Le fait que je n’avais pas ma licence pro a aussi beaucoup dérangé. Certains estimaient que je prenais la place d’un autre alors qu’il était juste impossible de passer ma licence avant mes 30 ans. Je sais que je dérange et je pense que je dérangerai toujours. Mon intention était juste de gagner des matchs avec Reims. Pour le reste, j’ai tenté de faire abstraction de tout le bruit extérieur."

Vu l’absence de licence pro, Reims a dû payer une amende de 25 000 euros pour chacune de vos rencontres sur le banc. Avez-vous dû mettre la main à la poche ?

"Reims a payé toutes les amendes qu’il fallait. Le club m’a dit qu’il le faisait pour investir dans mon futur, en sachant très bien que je n’avais pas le plus gros contrat du monde (NdlR : avec 18 500 euros brut mensuels, Still avait de loin le plus petit salaire des entraîneurs de Ligue 1. Depuis, il a prolongé avec une revalorisation salariale à la clé). Désormais, ils ne devront plus payer ces amendes."

Comment vivez-vous votre nouvelle célébrité ?

"Cela dépend des moments et de mon humeur. Après la fin de saison, je suis parti en vacances à Punta Cana en me disant que j’allais enfin pouvoir couper mon téléphone et que personne n’allait me reconnaître à l’autre bout du monde. Dès mon arrivée à mon hôtel, je suis allé jouer au tennis… et une personne sur le terrain d’à côté m’a reconnu. Sur la semaine, une dizaine de personnes ont dû me demander une photo ou un autographe (sourire). Cela ne me dérange pas, car cela fait partie du métier. J’ai toujours voulu de cette vie d’entraîneur ou de footballeur professionnel. Et j’étais le premier, en tant qu’enfant, à demander de faire une photo avec un joueur. Ce serait donc stupide de ma part de refuser."

Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise durant ces huit derniers mois ?

"La façon avec laquelle il faut gérer des hommes. Je dois m’occuper des onze titulaires, mais aussi des quinze joueurs qui ne sont pas sur le terrain. Mettre des gens sur le banc ou en tribune est la pire tâche de mon travail. J’ai horreur d’aller voir un mec en lui disant qu’il ne commencera pas le match. Plus globalement, il faut gérer une quarantaine de personnes à Reims entre les membres du staff technique ou médical, les analystes vidéos, les intendants… C’est d’autant plus compliqué que la moitié de ces personnes pourrait être mon père (sourire)."

Appréhendez-vous la saison de la confirmation ?

"Je suis conscient que Reims va rentrer dans un nouveau cycle avec certains joueurs qui ont besoin d’aller voir ailleurs. Nous allons essayer de tout mettre en place pour insuffler une nouvelle dynamique. Il est temps que le club passe un cap et puisse aller titiller des équipes comme Rennes ou Lille. Mais il faudra se donner les moyens de nos objectifs. Personnellement, je sais que les attentes seront grandes autour de moi. Mais j’aurai beau gesticuler comme un malade le long de la ligne de touche, ce seront les joueurs qui devront faire la différence. Il ne faudra pas que je me prenne la tête si certaines défaites arrivent. Nous ne sommes toujours que le stade de Reims. Même si cela ne doit pas nous empêcher d’être ambitieux."