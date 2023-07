Le Standard. “J’ai beaucoup d’estime pour ce que Pierre Locht (NdlR : CEO du Standard) essaye de mettre en place. S’il a laissé partir certaines personnes, c’est qu’il avait un plan et une logique claire dans son esprit. Le départ de Deila n’était peut-être pas prévu, mais cela fait partie du football actuel. On savait que le nouveau Standard n’allait pas se créer en un an ou deux. C’est un projet qui se construit sur le long terme. Et ils ont déjà pu faire des résultats intéressants cette saison sans avoir la meilleure équipe du championnat. S’ils se mordent les doigts depuis mon départ ? (sourire) Je ne sais pas, il faut leur demander. Nous avons en tout cas toujours été très honnêtes les uns envers les autres. Le club a pris les décisions qu’il devait prendre et j’ai pris les miennes. Il n’y a aucun regret d’un côté comme de l’autre.”

Anderlecht. “Je ne peux pas juger de la situation, car je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Par contre, je parlais récemment du sujet avec mon frère et on se disait que c’était triste de voir le Standard ou Anderlecht à ce niveau-là au classement. Je trouve que cela change l’image du championnat. En France, Anderlecht est vu comme l’une des plus grosses équipes belges donc c’est dommage, d’un regard extérieur, de les voir finir à la onzième place. Mais cela fait partie des aléas du football. Il y a même des clubs emblématiques français qui sont en Ligue 2… Reste à voir comment ces équipes peuvent sortir de ces situations difficiles et lesquelles sont capables de relancer la machine.”

Edward Still. “On se parle ouvertement de nos situations. Ce n’est pas facile d’être un entraîneur et de perdre des matchs. Mais Edward a eu beaucoup de malchance. En début de saison, tout le monde était conscient que Charleroi n’avait pas un attaquant qui marquait facilement. Quand on tombe dans une dynamique négative, cela devient compliqué d’en sortir. Il est ensuite allé à Eupen qui a toujours eu du mal dans le championnat belge. Par miracle et grâce à beaucoup de travail, ils ont réussi à se maintenir même s’ils n’avaient pas le meilleur effectif de D1A. J’espère désormais qu’Edward va trouver un travail à la hauteur de ses espérances et de ses ambitions. Car il est vraiment bon dans ce qu’il fait.”

La Premier League. “Étant anglais de mes deux parents, mon rêve de petit enfant a toujours été de travailler en Angleterre, dans le pays du football. Mais je dois encore pas mal travailler avant d’y arriver. Il n’y a pas eu de récentes offres concrètes venues d’Angleterre mais il y a eu de l’intérêt de certains clubs qui ont posé des questions sur ma situation sans que je décide d’aller vraiment plus loin. Par respect pour Reims et par logique pour ma carrière. Je ne pense pas que cela aurait été le bon moment. J’ai encore des choses à apprendre avant de passer une étape dans ma carrière. Je ne me prends pas la tête avec cela et j’essaye tout simplement de ne pas me prendre pour quelqu’un d’autre.”