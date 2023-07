Diego Moreira (ex-Standard) a signé dans un grand club anglais pour cinq ans

De l’académie du Standard à Chelsea, il n’y a qu’un seul pas. C’était celui du Benfica Lisbonne pour Diego Moreira qui vient de signer un contrat de cinq années avec les Blues. “Il est temps de dire au revoir à cet immense club qui m’a immédiatement accueilli et qui m’a fait me sentir chez moi dès le début, où j’ai appris, fait des erreurs et grandi”, a écrit le jeune ailier de 18 ans sur Instagram.