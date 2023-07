Le frère d’une star, un néo-Brugeois et le bourreau des Belges : voici les 5 joueurs à suivre à l’Euro U19 qui débute ce lundi à Malte

Ici, tous les joueurs sont nés après le 1er janvier 2004. Difficile donc de retrouver des stars naissantes au sein des différents effectifs. D’autant que les meilleurs joueurs éligibles sont absents : soit parce qu’ils étaient/sont à l’Euro U21 ; soit parce qu’ils font déjà partie de l’équipe A et sont désormais tournés vers la présaison en club.

On pense aux Portugais Diego Moreira (Chelsea) et João Neves (Benfica) pour le premier volet ; aux Espagnols Gavi (FC Barcelone) et Stefan Bajcetic (Liverpool) ou à l’Italien Simone Pafundi (Udinese) pour le second. Il reste néanmoins encore quelques têtes déjà connues et d’autres en devenir. Voici cinq d’entre elles.

Ivan Fresneda (Espagne)

Joueur avec la valeur marchande la plus élevée du tournoi (15 millions d' €, selon Transfermarkt), Ivan Fresnada est le leader technique de l’Espagne. L’arrière droit de 18 ans est aussi l’un des seuls à déjà évoluer à 100 % dans l’équipe première de son club. Formé au Real Madrid, Fresnada est même devenu un vrai titulaire au Real Valladolid, qui évoluera cette saison en Liga B après sa relégation il y a quelques semaines.

Víctor Barberá (Espagne)

Un nom que la Belgique apprendra bientôt à connaître : Victor Barbera. Comme Ferran Jutgla, le joueur acheté par le Club Bruges débarque tout droit du FC Barcelone. International U19 depuis 2022, le jeune Espagnol de 18 ans a inscrit trois buts durant la campagne qualificative de la Roja vers l’Euro U19. Il était également présent face à la Belgique lors du premier tour (0-0).

Hugo Felix (Portugal)

Son nom de famille n’est évidemment pas inconnu. Petit frère de João Felix, l’attaquant de l’Atletico Madrid qui était prêté ces derniers mois à Chelsea, Hugo évolue encore avec les U23 de Benfica mais il fait partie des grandes promesses du club lisboète. Le milieu offensif de 19 ans était l’un des pions majeurs du groupe de Benfica victorieux de la Youth League en 2022. Avec trois buts, il est aussi le meilleur réalisateur du Portugal des qualifications.

Maxi Oyedele (Pologne)

Né en Angleterre et formé à Manchester United aux côtés de la star montante du club Alejandro Garnacho et vainqueur de la FA Youth Cup en 2022, Maxi Oyedele a choisi de défendre les couleurs de son pays d’origine : la Pologne. Le milieu défensif de 18 ans était prêté cette saison à Altrincham (D5) pour poursuivre sa progression physique en attendant de recevoir sa chance avec Manchester United.

Luca D’Andrea (Italie)

Les U19 de Thierry Siquet se souviennent inévitablement de lui. Luca D’Andrea est l’un des deux buteurs italiens qui a empêché la Belgique de se qualifier pour l’Euro en mars dernier (2-2). L'ailier de Sassuolo fait partie des grandes promesses du foot italien qui se cherche actuellement de nouvelles armes offensives. Il est d’ailleurs sur les tablettes de la Juventus.