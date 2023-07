De permis, précisément, il s’en passe lorsqu’il s’agit de faire construire un somptueux manoir dans la banlieue de Rio de Janeiro. Pas moins de 16 infractions environnementales lui ont été signifiées et il s’est vu infliger une amende de 3,3 millions de dollars. Une paille pour le joueur brésilien, qui engrange cette somme tous les mois au PSG.

Parmi les dizaines d’infractions relevées, les autorités ont cité "l’exécution de travaux soumis au contrôle environnemental sans autorisation", le captage et le détournement d’eau de rivière sans autorisation, et "l’enlèvement de terrain et la suppression de végétation sans autorisation". Mais Neymar s’en moque comme de sa première paire de crampons.

Alors que les autorités ont fait fermer le site où les grandes manœuvres étaient en cours, les médias brésiliens ont rapporté que Neymar y avait organisé une fête et s’était baigné dans le lac. À Bougival, où il réside depuis son installation à Paris, ses voisins peuvent aussi témoigner de l’extravagance et de l’égoïsme dont il fait montre en multipliant les fêtes bruyantes jusqu’au bout de la nuit.

Un voisin irrespectueux, qui se moque bien des amendes de 135 € pour tapage nocturne…