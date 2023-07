Gvardiol, Szoboszlai, Openda ou Lukeba : l’été de tous les records à Leipzig

Une offre pour Gvardiol

Sur le même été, le club allemand aura réalisé les trois plus grosses ventes de son histoire. Dont deux sont déjà actées. Il y a d’abord eu celle de Christopher Nkunku vers Chelsea (60 M €), puis celle de Dominik Szoboszlai à Liverpool (70 M €). Et voilà bientôt le transfert de Josko Gvardiol à Manchester City en passe de se réaliser pour 100 millions d’euros, puisque les Citizens préparent leur offre. Soit 230 millions d’euros perçus en l’espace de quelques semaines pour les trois meilleurs joueurs de l’effectif.

Josko Gvardiol attend l'offre de Manchester City. ©AFP

”Je peux comprendre la déception et les inquiétudes des supporters, a toutefois admis le directeur sportif Max Eberl au Leipziger Volkszeitung. Aucun club, aucun dirigeant et aucun entraîneur dans ce monde n’aime perdre des joueurs de ce calibre. Mais nous n’avons pas été pris au dépourvu. Je peux promettre que nous aurons à nouveau une équipe passionnante et de première classe.”

Il est vrai que le vainqueur de la Coupe d’Allemagne n’a pas attendu de vendre pour se renforcer. Avec le prêt de Fabio Carvalho (Liverpool) et surtout en osant dépenser plus que de coutume : 44 millions € pour deux joueurs de Salzbourg, Benjamin Sesko (24 M €) et Nicolas Seiwald (20 M €) ; et 24 millions € pour l’international autrichien d’Hoffenheim Christoph Baumgartner.

41 M € pour Openda

Tous les trois s’invitent dans le top 10 des plus gros achats de l’histoire de Leipzig. Mais ce n’est que le début des dépenses. “Nous avons déjà recruté de très bons gars, mais nous ajouterons d’autres joueurs extrêmement excitants”, promet Max Eberl qui fait référence à au moins quatre noms : Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb), Castello Lukeba (Lyon) et surtout Loïs Openda (Lens).

En investissant dans des joueurs déjà confirmés et internationaux, le club confirme qu’il n’a plus envie de miser sur des promesses qui ont besoin de plusieurs saisons pour éclore. Il veut plutôt offrir à son coach Marco Rose une équipe capable de jouer le podium de Bundesliga tout en brillant en Ligue des champions. Il faudrait toutefois consentir à des efforts financiers inédits, permis évidemment grâce aux trois grosses ventes.

Leipzig devra en effet proposer près de 35 millions € pour convaincre l’OL de vendre Lukeba, alors que le RC Lens réclame au moins 45 millions d’euros (NdlR : l’offre actuelle est de 41 M € selon L’Équipe) pour le Diable rouge Loïs Openda, attendu comme remplaçant de Christopher Nkunku. Ce qui ferait de cet été 2023 le plus dépensier du club, en battant son record du joueur le plus cher avec Openda (actuellement détenu par Szoboszlai et ses 36 M €).