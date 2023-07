L’incroyable exploit de Guy Luzon avec Israël à l’Euro U21 : “J’ai beaucoup pleuré dans ma chambre d’hôtel”

Avec un homme bien connu du public belge à la barre : Guy Luzon. Celui qui était devenu entraîneur du Standard il y a pile dix ans pour ensuite amener le club à la deuxième place du championnat a réussi une mission quasi impossible à l’Euro. Présent dans l’autre groupe de la mort aux côtés de l’Allemagne, l’Angleterre et la Tchéquie, le coach israélien a tenu en échec les tenants du titre allemands (1-1) et battu les Tchèques (1-0) pour terminer deuxième de son groupe, juste derrière les Anglais qu’il n’a toutefois pas été capable d’inquiéter (2-0). Il a ensuite éliminé la Géorgie, pays hôte, en quart de finale.

”Nous sommes beaucoup plus heureux pour notre pays que pour nous-mêmes et nous sommes heureux de représenter le drapeau, s’est réjoui Guy Luzon après le quart de finale samedi contre la Géorgie remporté aux tirs au but (0-0) malgré l’affluence record de près de 45 000 Géorgiens dans le stade. C’est super. Nous sommes entrés dans l’histoire et nous avons fait preuve de beaucoup de courage, de patience, de qualité et je suis très fier d’être l’entraîneur de cet incroyable groupe.”

Guy Luzon rêve désormais de la finale. ©UEFA

Contrairement aux Belges qui ont été surpris par cette belle équipe de Géorgie (2-2) il y a dix jours, Israël a tenu bon pour finalement émerger grâce aux arrêts de son gardien. “Avant le match, nous avons reçu des messages de nos familles. J’étais très émotif et j’ai beaucoup pleuré dans ma chambre d’hôtel, admet Guy Luzon. Mais ça m’a donné un sentiment de calme et de confiance. Je crois vraiment que cela nous a donné le supplément nécessaire pour y arriver.”

Il est vrai qu’un engouement phénoménal autour de la nouvelle génération est en train de se créer au pays. Jamais présent parmi les meilleures nations des tournois de jeunes habituellement, Israël surfe sur une vague exceptionnelle depuis douze mois. Il y a d’abord eu cette deuxième place de l’Euro U19 en 2022. Puis la médaille de bronze à la Coupe du monde U20 en Argentine début juin. Avec forcément des joueurs présents dans les deux groupes. Et même dans le troisième, puisque plusieurs éléments U20 ont rejoint les U21 dans la foulée. Et les voilà en demi-finale contre l’Angleterre.

”Cela ressemble à un rêve, mais c’est la réalité, a résumé Moshe Shino Zuares, président de l’Association israélienne de football. Les joueurs ont fait preuve d’un grand cœur, de talent, d’engagement et d’un immense amour les uns pour les autres, guidés par un merveilleux entraîneur et un staff qui ont travaillé jour et nuit pour amener notre football au sommet avec des moments inoubliables.”

Ce mercredi soir (18h), Guy Luzon retrouvera l’Angleterre, favorite du tournoi qui a déjà montré sa supériorité en phase de groupe (2-0). "L'objectif est d’accéder à la finale et nous ferons tout pour y arriver, se motive néanmoins l’ancien coach de Charlton qui rêve de défier l’Espagne ou l’Ukraine (qui s’affrontent aussi mercredi, à 21h) en finale samedi soir.