Les six travaux de Luis Enrique au PSG : “Les supporters vont beaucoup aimer ce qu’il va se passer”

1. Convaincre Mbappé de prolonger

La situation de la superstar de l’équipe embête le PSG. En fin de contrat dans douze mois, Kylian Mbappé affirme vouloir rester encore une saison mais le club refusera de le laisser partir gratuitement. “Ma position est très claire. On veut qu’il reste, mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible”, a prévenu le président Nasser Al-Khelaïfi qui songera donc à le vendre cet été en cas de refus de prolonger d’un joueur qui possède une option pour le faire.

S’il ne veut pas perdre son meilleur élément cet été, Luis Enrique devra donc se montrer très persuasif. “Quand j’ai signé, ou quand on a parlé de ce que signifie former un effectif, on reste toujours ouvert. Il peut arriver plein de choses. Sur ce sujet, je vais garder cela privé, c’est le secret professionnel. Je ne peux pas délivrer des confidences”, s’est contenté de répondre l’ancien sélectionneur de l’Espagne.

2. Garder Neymar

Le trident Mbappé-Neymar-Messi a déjà perdu Lionel Messi. Luis Enrique se battra aussi pour éviter un départ de Neymar, qu’il a eu sous ses ordres durant trois saisons au Barça. “Je n’ai pas encore parlé avec Neymar. J’ai parlé avec Kimpembe, Mukiele et Nuno Mendes, parce qu’ils sont au centre. J’aime arriver dans les lieux, ne rien imposer. Bien sûr, je vais prendre des décisions. Mais j’aimerais que ce soit des décisions prises dans le consensus.”

3. Achever le recrutement

Pour compenser les quelques départs déjà actés, six nouveaux joueurs vont être annoncés dans les prochains jours : Lucas Hernandez, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-in Lee, Milan Škriniar et Cher Ndour. “Cela fait déjà pas mal de temps qu’on travaille sur l’effectif, sur les difficultés liées à l’effectif, admet Luis Enrique qui tentera encore d’autres coups. Le mercato est complexe, mais c’est le moment de toutes les possibilités. Je suis convaincu qu’on aura une grande équipe.”

Marco Asensio était un élément majeur de Luis Enrique avec la sélection espagnole. ©AFP or licensors

4. Créer une osmose

Dans un club qui traverse régulièrement des polémiques et au sein d’un vestiaire qui a déjà vécu certaines fractures, Luis Enrique devra jouer les rassembleurs. Et ça tombe bien, il le fait souvent très bien. On l’a vu au Barça et avec la Roja. “C’est comme ça que je vis au quotidien. Probablement du fait de mon expérience en tant que joueur, j’étais à Barcelone et j’ai eu des stars. Les joueurs de foot sont égoïstes et intelligents, mais ils s’engagent avec toi s’ils savent que tu es là pour les aider. Il faut leur offrir une scène pour qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes.”

5. Ramener plus de spectacle

Le président Nasser Al-Khelaïfi est catégorique : “On veut un style offensif. On veut du plaisir quand on regarde notre équipe.” Et là aussi, il a tiré le bon CV, avec un coach adepte du jeu de possession. Parfois même un peu trop à l’excès. “Mon idée du football, c’est l’attaque, le football offensif, divertissant pour les supporters et surtout un football qui donne de bons résultats. Je pense que les supporters vont beaucoup aimer ce qu’il va se passer”, a lancé Enrique.

6. Lancer des jeunes

En marge de la présentation de Luis Enrique, le PSG a montré aux médias son tout nouveau centre d’entraînement et de formation. “On essaie de faire quelque chose d’unique. J’espère que ce sera l’un des meilleurs centres d’entraînement et de formation du monde, avance le président qatari. On a vraiment envie de rapprocher les jeunes de l’équipe première. C’est notre meilleur investissement.”

Luis Enrique n’hésitera donc pas à piocher chez les jeunes, lui qui n’hésitait pas à piocher au sein de la Masia à Barcelone. “Je suis un de ces entraîneurs à faire confiance aux jeunes. Je veux qu’ils s’engagent. Je ne connais pas tous les joueurs du monde, mais j’ai très envie de voir ces jeunes. Je les invite à avoir une ambition démesurée. J’adore ça, j’aime leur donner leur chance.”