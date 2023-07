Messi, Busquets, Alba ou Iniesta : bienvenue au Barça Miami

Cette génération barcelonaise a fait rêver de nombreux amoureux du ballon rond. Jorge Mas en faisait visiblement partie. Mais plutôt que de rester rêveur et nostalgique, le milliardaire américain a décidé d’agir en ramenant du passé cette fabuleuse équipe. Du moins en partie.

Pierre angulaire de son projet, Lionel Messi (36 ans) a été le premier à accepter le défi. Avec un salaire annuel estimé à 50 millions d’euros remonté de nombreux avantages financiers : un pourcentage à la revente des maillots du club, des bénéfices sur les droits TV, ou des futures parts dans l’actionnariat du club. Mais l’Argentin avait également une autre exigence : être entouré de ses proches.

”Pour nous, il était essentiel d’entourer Messi de joueurs de son niveau”, a expliqué Jorge Mas au journal espagnol El Pais qui a d’abord convaincu Sergio Busquets (34 ans), en fin de contrat au Barça, puis son ancien coach Tata Martino, également ancien sélectionneur de l’Argentine, pour diriger l’équipe avec un staff 100 % argentin.

Lionel Messi est désormais un joueur de l’Inter Miami. ©TWITTER

Alba, Suarez, Ramos et Iniesta

La suite ? C’est d’abord Jordi Alba (34 ans), également libre depuis la fin de son contrat à Barcelone et avec qui Jorge Mas a déjà discuté. “Deux ou trois autres joueurs viendront, promet le copropriétaire du club qui tente également le coup avec Luis Suarez, l’un des meilleurs amis de Messi. Il est sous contrat (avec Gremio), il a une clause et je ne sais pas si un départ est possible.”

L’Inter Miami ne s’arrêtera évidemment pas en si bon chemin. Sergio Ramos, avec qui la Pulga a bien accroché au PSG, devrait suivre le mouvement. Et si la tentative avec Angel Di Maria – un autre très bon ami de Messi – ne devrait pas aboutir, d’autres pistes sont lancées. La plus chaude mène à Andres Iniesta (39 ans). Après une fin d’aventure anticipée au Japon avec le Vissel Kobe, le champion du monde espagnol cherche un dernier défi avant de raccrocher définitivement.

”J’ai toujours dit, dès le départ, que si j’avais l’opportunité d’amener les meilleurs joueurs du monde à Miami, à n’importe quel moment de leur carrière, je le ferais, a réagi David Beckham, l’autre copropriétaire du club (depuis 2018), à The Athletic. J’ai toujours pris cet engagement envers nos fans.”

Et même si la franchise de Miami ne cherchera pas uniquement à attirer des grands joueurs proches de la retraite, d’autres anciens Barcelonais seront probablement contactés. Pas question pour le moment de sortir Gerard Piqué de sa retraite… ou Dani Alvès de prison, mais des noms comme Alexis Sanchez (34 ans) et Pedro (35) ont déjà été approchés par l’Inter Miami ces dernières saisons. Et cela tombe bien, ils sont tous deux actuellement sans contrat.

Secrètement, les deux boss du club, David Beckham et Jorge Mas, rêvent cependant d’un autre grand nom : Neymar. Le Brésilien, qui s’est réjoui publiquement du choix de Messi, pensait en tout cas à quitter le PSG cet été. Mais c’était avant l’arrivée de Luis Enrique, son ancien coach au Barça, qui pourrait lui donner envie de rester.

Quoi qu’il en soit, les plages de Floride prendront rapidement un air de plages catalanes. Les supporters du club n’attendent en tout cas que cela. L’équipe est actuellement dernière de la Conference Est de Major League Soccer… En attendant les débuts de Lionel Messi et Sergio Busquets qui sont attendus pour le 21 juillet dans un match de coupe contre Cruz Azul.