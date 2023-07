Paul-José Mpoku lance Safe : “On veut que nos invités se sentent libres de dire ce qu’ils veulent”

”On s’est rendu compte que les sportifs étaient de plus en plus réticents à accorder des interviews et qu’elles tournaient toujours autour des mêmes sujets”, lance Nathan Kabuma qui est à l’animation avec Paul-José Mpoku. “Avec nos podcasts, on veut que les sportifs se sentent à l’aise d’évoquer les sujets qui leur sont chers.” Des propos corroborés par Mpoku. “Pourquoi Safe ? Car on veut que nos invités se sentent en sécurité. On n’est pas là pour le buzz mais bien pour discuter de divers sujets comme on le ferait entre amis.”

Paul-José Mpoku a invité son ancien équipier et capitaine au Standard, Jelle Van Damme.

Concrètement, comment Safe s’articule-t-il ? “On a décidé d’associer l’univers sportif à l’univers artistique. Ainsi, nous avons des artistes qui échangent avec des sportifs. Pour le premier épisode, qui est en ligne depuis ce mardi, nous avions DJ Flash, Jelle Van Damme ou encore Loïc Vliegen qui ont discuté durant une heure. À la base, on avait évoqué une durée de 30 minutes mais on s’est vite rendu compte que ce serait trop court. Ce qu’il faut mettre en exergue, c’est qu’après chaque épisode, nos intervenants étaient conquis. Le but n’est pas de débattre ou de polémiquer mais de discuter, d’échanger et de mettre en lumière des talents qui, pour certains, ne sont pas forcément très connus”, poursuit Nathan Kabuma.

Paul-José Mpoku ici avec la chanteuse Mervie.

Dans les prochains épisodes (Safe sera disponible sur Youtube et Spotify une semaine sur deux), d’autres personnalités seront amenées à se livrer. “On a eu Christine Schréder, Marc Wilmots, Maxime Segers (Intermarché Wanty Gobert), Geoffrey Mujangi Bia, Jérémy Makiesse (gagnant de The Voice Belgique) ou encore le rappeur Percy ou la chanteuse Mervie”, conclut Nathan Kabuma.