Opposés en finale de l’Euro U21, Harwood-Bellis et Sergio Gómez ont bien grandi depuis leur départ d’Anderlecht

En effet, Harwood-Bellis et Sergio Gómez, deux anciens de la maison mauve, s’affrontent pour ce titre prestigieux. Depuis leur départ de la capitale belge, les deux joueurs ont bien grandi.

Made in Kompany

Sans “Vince The Prince”, jamais les deux éléments ne se seraient retrouvés en Pro League. Profitant de ces relations avec Manchester City, l’ancien défenseur central négocie alors le prêt d’Harwood-Bellis. Le défenseur s’impose comme titulaire avant de perdre progressivement sa place face à Lisandro Magallan au point où l’Anglais part du plat pays six mois après son arrivée pour rejoindre Stoke City.

”Vers la fin du mois de décembre, à Anderlecht, je ne jouais pas autant que je le voulais, reconnaît le principal intéressé. J’ai joué beaucoup de matches au début mais, en tant que jeune joueur, je dois encore apprendre mon métier et cela ne se fait pas seulement à l’entraînement.”

Malgré cela, l’international espoir garde un bon souvenir de notre pays. “C’était une expérience brillante en Belgique, sous la direction d’un entraîneur qui m’a aidé dans certains détails comme la forme du corps, le positionnement et la défense en général.”

Une relation fusionnelle avec Kompany à tel point que le coach belge l’appelle dès qu’il signe à Burnley. Cette saison, il a été l’un des acteurs majeurs du titre des Clarets avec le septième plus gros temps de jeu de l’effectif.

Pour Sergio Gómez, la donne est différente. Celui qui était arrivé du Borussia Dortmund a tellement convaincu au Lotto Park que Manchester City l’a acheté il y a 12 mois. Là aussi, Kompany a joué un rôle prépondérant dans le transfert. “J’ai parlé de lui à Vinnie”, avait reconnu Pep Guardiola.

Des destins opposés

Si l’Espagnol a marqué davantage son passage à Anderlecht, les trajectoires se sont inversées lors de l’exercice précédent. Le latéral a forcément payé le prix de la concurrence chez les Citizens mais a enrichi son palmarès. S’il n’a disputé que 340 minutes dispatchés en 12 matchs en Premier League, le natif de Badalona a joué 306 minutes en 5 rencontres en Ligue des Champions.

De quoi pouvoir s’enorgueillir de son rôle dans la conquête de la plus prestigieuse des compétitions européennes même s’il est resté sur le banc à partir des quarts de finale. “Pep Guardiola m’a donné énormément de confiance tout au long de la saison et pour un joueur, c’est très important.”

Cependant, le joueur risque de changer d’adresse cet été. En quête de temps de jeu, il pourrait être rapatrié du côté de… Burnley.

Après sa saison réussie du côté de Turf Moor, Harwood-Bellis revient lui cet été à… Manchester City. À un an de la fin de son contrat, la pépite devrait pourtant être vendue définitivement. Et le championnat d’Europe lui a permis d’augmenter un peu plus sa valeur marchande.

Quelle que soit l’issue de cette finale, les deux éléments auront réussi leur été. À part une mise au repos lors du troisième match de poules, Harwood-Bellis et Gómez ont tout joué (excepté les dix dernières minutes de la demi-finale pour le dernier cité). De quoi rentabiliser à merveille une saison rallongée.