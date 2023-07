Pour Kylian Mbappé, jouer au PSG “n’aide pas beaucoup” à mettre ses performances en valeur

À lire aussi

”Est-ce que les gens banalisent mes performances ? Oui mais, en même temps, je ne leur en veux pas”, a-t-il commencé avant d’approfondir sa pensée, “En France, on m’a vu grandir, on me voit tout le temps, au PSG tous les week-ends ou en sélection. Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal. Je ne me suis jamais plaint que mes performances soient banalisées.”

Et le Français d’ajouter, “je suis jeune et j’ai eu la chance d’être observateur, il n’y a pas si longtemps que ça, avant d’être acteur. Et moi-même, je banalisais ce que faisait Messi, ce que faisait Cristiano Ronaldo, ce que faisaient les grands joueurs. On est dans une société de consommation, où prime le 'c’est bien, mais fais encore'. Et le fait que je sois juste à côté, à Paris… Je pense que jouer au Paris Saint-Germain, ça n’aide pas beaucoup car c’est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues mais ça ne me gêne pas car je sais ce que je fais et comment je le fais.”

À lire aussi

Durant l’entretien à France Football, Mbappé est également revenu sur les multiples éliminations précoces du PSG en Ligue des Champions : “Je ne sais pas ce qu’il manque au PSG (pour gagner la Ligue des champions), ce n’est pas trop une question pour moi. On a fait ce qu’on pouvait, point”, a-t-il d’abord expliqué avant de faire porter une lourde responsabilité de ces échecs aux dirigeants parisiens, “Il faut parler aux gens qui font l’équipe, qui organisent l’effectif, qui construisent ce club. Moi, j’essaie juste de faire mon boulot du mieux possible. J’ai mis une quarantaine de buts en club (41), une dizaine en sélection (13). J’ai été meilleur joueur, meilleur buteur pour la cinquième année de suite en Ligue 1. En Ligue des champions, malheureusement, je me suis blessé avant le match aller et, au retour, on a été impuissants.”