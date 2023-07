"Une honte absolue", "Indécent", "Pas d’éthique ni de respect": une légende du football anglais et italien dézingue le comportement de Mbappé

L’italien Paolo Di Canio, ancien attaquant de la Lazio et de West Ham, a dénoncé ce comportement “indécent” de Kylian Mbappé au micro de Sky Sports Italia. “Le PSG s’est mis dans cette situation, l’a choyé et il est devenu une marque mondiale. Le club est déjà tombé dans le panneau l’année dernière et maintenant Mbappé continue de faire des siennes. On peut parler des erreurs du PSG mais il y a aussi l’indécence du garçon. J’appelle ça de l’indécence parce qu’il en a déjà profité l’année dernière et maintenant il veut jouer un an et partir ensuite comme agent libre pour gagner de l’argent au Real Madrid”, a-t-il asséné.

Pour l’ex-footballeur italien, cette attitude est “une honte absolue” et Kylian Mbappé n’a pas “d’éthique ni de respect” à l’égard du club de la capitale, surtout “après avoir gagné 200 ou 300 millions d’euros”.