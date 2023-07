Le Camp Nou, stade mythique du FC Barcelone, démoli: fin des travaux en 2026 (VIDÉO)

Initialement prévue pour 2018, la rénovation du stade catalan a démarré cinq ans plus tard. Les travaux sont colossaux et se déroulent en plusieurs phases.

Actuellement, plusieurs grues sont occupées à désosser le Camp Nou, qui sera agrandi pour passer à plus 105.000 places (contre 99.354 actuellement) pour la saison 2025-2026.

Le FC Barcelone a emprunté 1,45 milliard d’euros pour mener à bien l'ensemble des travaux, qui vise également à permettre la construction du Palau Blaugrana, une salle de 15.000 places pour les équipes de basket et de handball du club.

Le FC Barcelone va jouer une saison à Montjuic

À partir de la saison 2023-2024, le Barça jouera ses matches à domicile au stade olympique de la ville à Montjuic, situé à six kilomètres du Camp Nou. Un endroit où les rivaux de l’Espanyol ont évolué entre 1997 et 2009 et qui est doté d'une capacité de 56000 places. Le FC Barcelone devrait faire son retour au Camp Nou lors de la saison 2024-2025, avec une capacité qui sera réduite.