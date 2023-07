Le joueur pro le plus âgé au monde prolonge sa carrière... à 56 ans !

Miura a fêté ses 56 ans en février et souhaite continuer à jouer jusqu'à 60 ans. "Il y aura des moments où je ne participerai pas aux matchs, mais je veux rester motivé et faire ce que je peux là où je peux", a-t-il récemment déclaré au quotidien Nikkan Sports.

Connu sous le nom de "King Kazu" dans son pays, Miura a fait ses débuts en 1986 avec le club brésilien de Santos et a également joué au Japon, en Italie, en Croatie et en Australie.

Miura a fait ses débuts avec le Japon en 1990, mais il a été écarté de la sélection lors de la première participation des "Samurai Blue" à la phase finale de la Coupe du monde en 1998, bien qu'il ait marqué 55 buts en 89 matchs pour l'équipe nationale.

Miura était devenu en mars 2017 le joueur professionnel le plus âgé de l'histoire. Il avait à l'époque, à 50 ans et 7 jours, battu le record de l'Anglais Stanley Matthews. Le premier Ballond'Or de l'histoire avait joué son dernier match à l'âge de 50 ans et 5 jours.