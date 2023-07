Déjà battus 23-0 en 2019 par les Bavarois, les joueurs de ce club de D9 allemande se sont inclinés 27-0 ce mercredi.

En ce qui concerne les buteurs munichois, plusieurs joueurs ont inscrit plus d’un but. Mathys Tel, Jamal Musiala et Marcel Sabitzer ont chacun planté cinq buts alors que Serge Gnabry a inscrit un triplé. Sadio Mané, Leroy Sané, Konrad Laimer, Alphonso Davies, Noussair Mazraoui, Kingsley Coman, Ryan Gravenberch, Raphaël Guerreiro et Dayot Upamecano n’ont eux inscrit qu’un petit but.