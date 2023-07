L’arrière gauche avait pourtant l’embarras du choix. Il aurait même pu déjà retrouver la Premier League. Vincent Kompany, avec qui Mendy a passé deux saisons à Manchester City et même remporté le championnat 2017-2018, s’est en effet positionné rapidement en suivant de très près les avancées de son deuxième procès, rapporte L’Équipe.

C’est à la fin du mois d’août 2021 que l’affaire Mendy a éclaté au grand jour. Accusé de viol et d’agression sexuelle sur trois victimes présumées, le Français a été placé en garde à vue et inculpé par la justice anglaise. Dès le lendemain, il était incarcéré à titre provisoire dans une prison privée de Liverpool avant d’être transféré quatre mois plus tard dans un centre pénitentiaire de Manchester. Avec au passage trois nouvelles accusations de viol.

Libéré sous condition en janvier 2022, Mendy a toujours plaidé non-coupable même si d’autres accusations se sont encore ajoutées au dossier par la suite. C’est donc confiant qu’il a débuté son premier procès en août 2022. Mais ce n’est qu’en janvier 2023 que le Français a été jugé non-coupable à l’unanimité pour toutes les chefs d’accusation, sauf deux. Pour ces deux derniers, le verdict est tombé le 14 juillet.

Pendant ce temps, plusieurs clubs – dont Burnley – se sont donc portés volontaires pour relancer la carrière du joueur de 29 ans qui s’est entraîné de son côté pendant toute cette longue période. Mais c’est bien le projet de Lorient qui a retenu ses faveurs. L’environnement plus calme de Lorient, dixième de la dernière saison de Ligue 1, aurait été jugé plus propice aux besoins de l’ancien Bleu, selon L’Équipe. Le club breton se donne un mois pour préparer le joueur à la compétition.