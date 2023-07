Zoom sur la stratégie de recrutement de Kompany à Burnley : “On ne change pas parce qu’on est une division au-dessus”

”Nous voulons des joueurs qui peuvent courir beaucoup, a-t-il détaillé en mai dernier avant de préciser le type de profil recherché : un footballeur très intelligent, techniquement doué et avec une grande éthique de travail”. Ou “un leader avec de l’expérience et une connaissance du jeu au plus haut niveau.”

Cinq recrues

Ces deux dernières descriptions sont aussi celles que Vincent Kompany a choisies pour évoquer ses deux plus récentes signatures, l’attaquant suisse Zeki Amdouni (22 ans) et le défenseur irlandais Dara O’Shea (24). Soit deux joueurs jeunes et prometteurs mais qui possèdent déjà une certaine expérience. Le premier, venu du FC Bâle, n’est autre que le meilleur buteur de la dernière Conference League (7 buts). Le second, arrivé de West Brom, compte déjà une vingtaine de sélections avec l’Irlande.

À lire aussi

Plus tôt dans le mercato, Vincent Kompany a aussi transformé en transfert définitif les prêts de deux autres joueurs déjà présents la saison dernière : le défenseur Jordan Beyer (23 ans) et l’attaquant Michael Obafemi (23). Ce qui confirme, une fois encore, le travail réalisé depuis douze mois.

Dès son arrivée à Burnley, l’ancien coach d’Anderlecht s’est tourné vers ces profils jeunes, à fort potentiel et peu coûteux. Les Clarets ont ainsi acheté huit joueurs (voir tableau ci-contre) : cinq âgés de 23 ans ou moins ; trois autres de 25 et 26 ans. Il a remis le couvert au mois de janvier avec trois autres jeunes éléments, dont Ameen Al-Dakhil.

À lire aussi

Un seul joueur a perdu en valeur

Hormis Lyle Foster acheté 11 millions d' € à Westerlo, toutes les recrues de la saison dernière ont été débauchées pour moins de 5 millions d' €. Avec quels résultats ? Chaque nouveau joueur est devenu un élément primordial de l’équipe de Kompany pour décrocher le titre et la montée. Exceptions faites pour Darko Churlinov et Scott Twine qui ont subi une grave blessure en cours de route, mais qui restent des joueurs à fort potentiel.

Les transferts de Kompany ©IPM Graphics

Les bons résultats des Clarets et les belles performances individuelles ont aussi permis à toutes ces recrues de prendre de la valeur. Mention spéciale pour Anass Zaroury (+11,8 M €). Même la cote de Lyle Foster a grimpé, malgré ses difficultés à la finition (1 but en 14 matchs). L’ancien Standardman Samuel Bastien, qui n’est pas parvenu à s’imposer, est le seul “échec”. Et sa valeur a légèrement baissé (-0,4 M €).

guillement Si nous avons un joueur qui, selon nous, peut encore progresser, nous opterons toujours pour le potentiel de ce joueur.

"La jeunesse peut vous coûter des points, mais elle crée également de la valeur, pense Vincent Kompany. Vous devez donc trouver le mélange de talent et d’expérience. C’est ce qu’on a fait la saison dernière, et ça ne changera pas parce qu’on est dans une division supérieure.”

À lire aussi

Actuellement, Burnley présente le troisième effectif le plus jeune (24,8 ans) parmi les vingt clubs de Premier League. Seuls Chelsea (23,8) et Brighton (24,5) font mieux. “Nous n’allons pas faire venir quelqu’un sur le marché parce qu’il est un peu meilleur maintenant, a expliqué Kompany dans l’émission The Overlap de Gary Neville. Si nous avons un joueur qui, selon nous, peut encore progresser, nous opterons toujours pour le potentiel de ce joueur.”

La suite du mercato sera donc évidemment de la même veine. Le défenseur français Soumaïla Coulibaly (19 ans/Dortmund) et le gardien anglais James Trafford (20 ans/Manchester City) font partie des prochaines cibles. Avec également Nathan Redmond, qui fera figure d’exception (comme le troisième gardien Lawrence Vigouroux, déjà transféré) du haut de ses 29 ans, mais qui sera l’un de ces éléments d’expérience qui connaît bien la Premier League (264 matchs). D’autant qu’il signera gratuitement.