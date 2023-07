"Ce que j'ai regardé, c'est le but. Je savais que je devais marquer, c'était la dernière action du match. Je voulais marquer pour que nous n'allions pas aux tirs au but ensuite. C'était très important pour nous d'obtenir cette victoire, c'est un nouveau tournoi, cela va nous donner de la confiance pour l'avenir".

Le président du club floridien, David Beckham: "Pour être honnête, dès que j'ai vu le coup franc accordé, je me suis dit que c'était comme ça que ça devait se terminer. Surtout quand on a des joueurs comme Leo (Messi) et Sergio (Busquets) sur le terrain, c'est ce qu'ils produisent. C'est très excitant ce soir pour nos supporters. Tous ces gens qui viennent ici pour voir Leo entrer sur le terrain, sans parler de ce qu'il a fait (...) C'est un rêve qui devient réalité pour tous ceux qui sont dans ce stade".