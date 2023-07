Dries Mertens entame déjà sa saison ce mardi, mais sans ses trois nouveaux coéquipiers

”Nous sommes l’équipe supérieure à la fois en termes de qualité des joueurs et de jeu”, pense le très confiant Okan Buruk, qui semble prendre de haut son adversaire letton qui est déjà sorti victorieux du tour précédent face aux Macédoniens de Stuga. “Cependant, le seul moyen d’aller en Ligue des champions passe par ces matchs. Nous avons trois duels de qualification critiques devant nous. Nous allons réfléchir à chaque match un à la fois et agir en conséquence.”

Et pour cette première étape, l’entraîneur du Gala sera privé de ses trois grosses recrues offensives : Mauro Icardi, Wilfried Zaha et Cedric Bakambu. Le premier, qui était déjà au club la saison dernière en prêt, vient d’être officiellement acheté au PSG, mais il n’est pas encore enregistré. Idem pour le deuxième que le club turc a récupéré gratuitement après la fin de son contrat à Crystal Palace. Quant à Bakambu, il est arrivé en Turquie ce week-end et n’est pas non plus éligible pour affronter Zalgiris.

En attendant leur présence au match retour mercredi prochain à Istanbul, Dries Mertens devra donc redoubler d’efforts pour mener l’attaque du Gala. D’autant que Bafetimbi Gomis et Juan Mata ont quitté le club en début d’été. “Je fais confiance à mes joueurs et à mon équipe. Nous voulons revenir à Istanbul avec un bon résultat avant le deuxième match ici. Notre équipe, nos supporters et notre stade sont prêts pour la Ligue des champions”, se motive Okan Buruk.

Galatasaray n’a remporté qu’un seul de ses quatre matchs de préparation en juillet. Dries Mertens et les siens ont même connu deux défaites, face à Sturm Graz (2-0) et Hull City (3-4).