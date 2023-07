Mbappé, Henderson, Mané, Mahrez, Fabinho… : quand s’arrêtera l’exode vers l’Arabie saoudite ?

Karim Benzema (Real Madrid), N’Golo Kante, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Roberto Firmino (Liverpool), Ruben Neves (Wolverhampton), Alex Telles (Manchester United), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Seko Fofana (Lens) ont tous suivi le mouvement ces dernières semaines. Et ils seront rejoints par Jordan Henderson, Fabinho (Liverpool), Sadio Mané (Bayern), Riyad Mahrez (Manchester City), Moussa Dembélé (Lyon), Malcom (Zenit) ou encore Allan Saint-Maximin (Newcastle), les derniers à avoir cédé aux pétrodollars saoudiens.

Aussi en Belgique

La plupart de ces joueurs renommés optent pour l’un des quatre grands clubs (Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Ittihad) gouvernés par le fonds souverain saoudien. Mais ce sont désormais toutes les formations du royaume qui s’y mettent. En allant même piocher jusqu’en Belgique, puisque Jason Denayer vient de s’engager avec Al-Fateh, alors que plusieurs joueurs de Pro League ont déjà ou vont rejoindre le Golfe : Gojko Cimirot (Standard), Robert Bauer (Saint-Trond), Faïz Selemani (Courtrai) ou Jack Hendry (Club Bruges).

Considérés auparavant comme un pont d’or vers la retraite, les transferts vers la Saudi Pro League concernent aujourd’hui aussi des joueurs “plus jeunes”, comme Saint-Maximin (26 ans), Neves (26) ou Fofana (28). Les fortunes saoudiennes s’attaquent même aux meilleurs footballeurs actuels, puisqu’une offre de 300 millions d’euros a été faite au PSG pour Kylian Mbappé (24).

L’objectif de l’Arabie saoudite est clair : attirer un maximum de grands noms pour rendre le pays attractif et compétitif dans sa stratégie de soft power qui vise notamment à organiser la Coupe du monde 2030. “Dans un an, de plus en plus de joueurs de haut niveau viendront en Arabie saoudite. Dans un an, le championnat saoudien dépassera le championnat turc et le championnat néerlandais”, a lancé la semaine dernière Cristiano Ronaldo, devenu ambassadeur du mouvement.

Encore 30 places… pour le moment

Mais jusqu’où iront-ils ? Même s’ils n’ont pas de limite financière tant pour les indemnités de transfert que les salaires, un quota de huit joueurs étrangers par équipe a été imposé par la fédération saoudienne qui a par ailleurs élargi de 16 à 18 clubs son championnat pour cette saison 2023-2024. Ce qui signifie que 144 joueurs étrangers peuvent y évoluer. À l’heure actuelle, huit clubs ont atteint leur quota et une trentaine de places sont encore disponibles.

Il faut donc s’attendre à ce que chaque club attire un maximum d’étrangers, en sachant que certains n’hésiteront pas à pousser leurs “moins bons” éléments vers la sortie pour en recruter de meilleurs. Exemple récent : Al-Ahli a rompu le contrat de son ailier sénégalais Alassane Ndao pour faire de la place à Saint-Maximin. La fédération devrait également élargir sa limite d’étrangers dans les prochaines années, comme elle l’a fait par étapes depuis 2016 où le quota était encore fixé à quatre.

En revanche, quasiment aucun joueur n’a signé un contrat de plus de trois années, en sachant aussi que rares sont ceux qui le respectent jusqu’au bout. Ce qui signifie que beaucoup d’entre eux reviendront en Europe avant la fin de leur carrière, et qu’une sorte de tournante pourrait s’installer au cours des prochaines années. Histoire qu’un maximum de joueurs puissent “subvenir aux besoins de sa famille”…