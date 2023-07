Une ancienne légende du football anglais nous a quittés à l'âge de 69 ans

International anglais à 52 reprises (12 buts) en 1977 et 1986, disputant le Mondial 1982, il avait rejoint l'équipe première de Birmingham dès l'âge de 16 ans en 1970. Un an plus tard il devenait le plus jeune joueur à marquer quatre buts dans un même match en Ligue anglais à moins de 17 ans et réalisa l'exploit de marquer 15 buts dans ses quinze premiers matchs. Après 328 matchs et 133 buts, "Super Boy" Francis avait rejoint Nottingham contre 1,5 million de livres et était devenu le héros de Forest deux mois plus tard grâce à sa reprise de la tête face à Malmö en finale de la C1 (1-0). Blessé, il manqua la finale l'année suivante et la seconde victoire du club contre Hambourg.

En 1981, Francis fut transféré à Manchester City puis il évolua à la Sampdoria, remportant la Coupe d'Italie. Il joua encore à l'Atalanta, aux Glasgow Rangers et QPR où il devint joueur-entraîneur. Il devient l'entraîneur de Sheffield Wednesday en 1991 remonte en Premier League où les "Owls" terminent 7e et sont finalistes de la Cup et de la Coupe de la Ligue. Trevor Francis a encore été entraîneur à Birmingham qui s'est hissé en 2001 en finale de la Coupe de la Ligue puis à Crystal Palace qui fut en 2003 son dernier club.

Trevor Francis, était ensuite devenu consultant à la télévision. Il avait été victime d'une première attaque cardiaque en 2013 et partageait depuis sa vie entre l'Espagne et l'Angleterre.