Lautaro Martinez balance sur Romelu Lukaku : “J’ai été déçu de lui, j'ai essayé de l’appeler mais il ne m'a jamais répondu”

”J’ai été déçu de lui, a lancé Lautaro Martinez, le nouveau capitaine de l’Inter, dans un entretien avec la Gazzetta dello Sport. J’ai essayé de l’appeler et il ne m’a jamais répondu. Il a fait la même chose avec d’autres coéquipiers. Après tant d’années ensemble, j’ai été déçu. Mais ok, c’est son choix et je le souhaite le meilleur.”

L’ancien président du club Massimo Moratti a également réagi à la saga Lukaku. “Je comprends que les joueurs doivent maximiser économiquement les carrières courtes, mais d’ici à trahir le club dans lequel tu as été bon et qui a été proche de toi, tu fais juste une mauvaise impression”, a-t-il commenté ce mercredi sur radio Kiss Kiss.

La veille, c’est l’ancienne légende intériste Marco Materazzi qui est aussi montée au créneau. “Il n’y a rien de plus juste pour l’Inter que de laisser tomber Lukaku, maintenant. Le club a tout fait, à trois reprises, pour lui. La première fois, quand ils l’ont fait venir de Manchester United. La deuxième fois, quand ils l’ont loué à Chelsea. Et la troisième fois, cet été, en affirmant qu’ils voulaient l’acheter. J’ai toujours été un grand fan de Romelu, mais il est temps pour lui d’être clair. Il doit être un homme”, a notamment déclaré le champion du monde italien dans la Gazzetta dello Sport.

Pendant ce temps, Lukaku tente de rester le plus discret possible sur sa situation. Mais selon plusieurs médias italiens, la Juventus compte bel et bien aller plus loin dans les pourparlers dans les prochains jours. Le directeur du football de la Juventus, Cristiano Giuntoli, songerait à proposer à Chelsea un prêt avec une option d’achat à 40 millions d’euros, selon la Stampa. Les Blues réclameraient quant à eux un transfert définitif dès cet été, mais la Juventus doit pour cela absolument vendre au préalable. Or, on sait que Dusan Vlahovic est toujours sur les tablettes de plusieurs clubs, dont le PSG. La saga Lukaku risque donc de durer encore quelques semaines…