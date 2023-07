Face au modeste club japonnais Cerezo Osaka, l’équipe de Luis Enrique s’est inclinée 3-2. Et parmi les buteurs de l’équipe nippone, un certain Jordy Cloux s’est offert un récital. Profitant d’une nouvelle maladresse entre Marquinhos et Skriniar, le Belge formé à Genk mais qui a fait la majeure partie de sa carrière aux Pays-Bas et au Japon, s’est dirigé vers les buts défendus par Donnarumma et ne s’est pas loupé.

Avec cette défaite et ce partage, les supporters du Paris Saint-Germain commencent tout doucement à tirer la tête. Et la suite de l’affaire Mbappé ne va sans doute pas les calmer.