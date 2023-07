Jordy Croux, le Belge bourreau du PSG : “J’ai voulu échanger mon maillot avec Neymar, mais ce n’était pas possible”

On ne joue pas le PSG tous les jours. Surtout quand l’on s’est exilé au Japon après un parcours qui l’a emmené principalement aux Pays-Bas (Maastricht, Willem II) à la suite de sa formation à Genk et de son aventure à Louvain.

Buteur face à l’idole de son fils

”Avant le match, j’en parlais avec mon fils de 14 ans qui est fan de Donnarumma. Il me disait : 'Imagine, papa, si tu marques face à mon idole', nous confie l’attaquant. Avec ma femme, on plaisantait aussi. Elle rigolait en affirmant qu’on prendrait peut-être dix buts, mais qu’il fallait absolument que mon nom soit sur le marquoir face au PSG.”

Non seulement, le gardien du Cerezo Osaka ne s’est pas retourné dix fois, mais en plus, l’équipe japonaise a vaincu l’armada parisienne grâce à un but du Belge. On joue la 22e minute lorsque le joueur de 29 ans répond à l’ouverture du score d’Ekitike survenue cinq minutes plus tôt. “Notre gardien envoie un long ballon. Je vois Skriniar et Danilo allaient en même temps sur le ballon et se percuter, se remémore celui qui est né à Hasselt. Je récupère le cuir mais il fallait encore marquer face à Donnarumma.”

Le gardien italien, champion d’Europe 2021, ne peut rien faire face au tir au sol puissant de Croux. “C’était incroyable, sourit son épouse, présente dans les tribunes avec ses parents et ses enfants. Je criais dans tout le stade que c’était mon mari qui venait de marquer face au PSG !”

Ce moment “formidable qui n’arrivera peut-être qu’une fois dans (s)a vie” restera gravé dans sa mémoire. Il aurait pu être encore plus beau si l’avant était parvenu à ramener le maillot de Neymar. “Je lui ai demandé mais ce n’était pas possible. Il ne pouvait pas. Du coup, je me suis contenté de prendre des photos avec lui, Verratti et Marquinhos.”

Sur le terrain, c’est davantage Hakimi qui l’a impressionné. “Il est vraiment très rapide. C’était le plus fort de l’effectif.”

Une véritable star au Japon

Ça n’a pas empêché le Limbourgeois de marquer et de se faire par la même occasion un nom en Belgique. Méconnu surtout dans la partie basse de notre pays, Croux est pourtant une véritable star au Japon. “Je peux quand même faire mes courses moi-même, sourit-il. Les Japonais sont très timides. Ils n’osent pas vous importuner pour une photo. Le club interdit même parfois aux fans de nous en demander. Pourtant, ce n’est jamais un problème pour moi.”

“Dès fois, Jordy propose lui-même aux supporters. Ils sont fous de joie quand ça se déroule”, renchérit sa femme.

Le coup de foudre avec le pays du soleil levant a pourtant mis du temps à éclater. “Je suis arrivé en 2021. Pendant sept mois, je suis resté seul parce que mon épouse et mes trois enfants ne pouvaient me rejoindre à cause du covid. C’était une période difficile. Le Japon, ce n’est pas les Pays-Bas ou la France où il suffit de quelques heures de route pour que tes proches passent te voir.”

Désormais, notre compatriote s’imagine rester des années. “Nous aimons notre mode de vie. On vit une expérience magnifique. Parfois, il fait très chaud pour jouer. En ce moment, les températures avoisinent les 45 degrés. L’humidité nous étouffe. Malgré ces contrariétés, le niveau du championnat est bon. Ce qui m’impressionne, c’est la condition physique parfaite de chaque joueur. Et le rythme est aussi élevé qu’en Belgique.”

Comme quoi, il faut parfois s’exiler de chez soi pour se construire un nom.