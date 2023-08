La fin d’une légende : Gigi Buffon va raccrocher les crampons à 45 ans !

Après 28 ans de carrière, la boucle est bouclée pour le champion du monde 2006. Il a commencé sa carrière un soir de novembre 1995 et la termine au même endroit à l’été 2023. Cette décision, il l’a prise conjointement avec le président du club. “Buffon, à qui il restait encore un an de contrat avec Parme, a accepté sans problème particulier de le résilier. Sa relation avec le président Kyle Krause a toujours été (et continue d’être) telle qu’elle. Il n’y a aucun doute à ce sujet.”

Lors de son incroyable carrière, celui que l’on surnommait Superman, a une armoire à trophée bien remplie. 10 Scudetto, 6 Copa Italia et, surtout, la Coupe du monde 2006 où il a été un pion essentiel à la victoire finale. Recordman de la sélection, il en restera à jamais le plus grand gardien de son histoire. En tout, il aura disputé 975 matchs avec ses différents clubs (Parme, Juventus, PSG) pour un bilan de 825 buts encaissés et 429 matchs sans encaisser de but.

Reste à savoir ce que le boulimique de football fera à la fin de sa carrière. La Gazzetta évoque plusieurs pistes dont celle de directeur sportif de la fédération italienne. Au vu de son passif et de sa dévotion pour son pays, cela aurait du sens.

En attendant, Gigi Buffon aimerait se donner du temps et, surtout, en donner à sa famille.