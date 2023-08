Le Barça veut frapper fort pour oublier Ousmane Dembélé: le plan des Catalans pour se remettre du départ du Français au PSG

Il n'y a plus de suspense. Ousmane Dembélé sera un joueur du Paris Saint-Germain d'ici la fin de la semaine. Xavi l'a lui-même confirmé à l'issue de la victoire en amical des Blaugranas face au Milan AC (0-1). Match au cours duquel l'ailier français est resté sur le banc. Recruté à prix d'or par le FC Barcelone en 2017, il va donc quitter le club catalan six ans plus tard, par la petite porte et sans avoir été à la hauteur des attentes.