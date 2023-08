Lukaku, Ramos, Vlahovic, Höjlund, De Ketelaere… : comment Harry Kane a déclenché le grand domino des attaquants

Le Bayern devant les autres

Cité en début de mercato au Real Madrid pour succéder à Karim Benzema et à Manchester United qui se cherchait un vrai buteur, le capitaine de l’Angleterre s’est finalement retrouvé à devoir trancher entre trois options : le Bayern Munich, le PSG ou rester à Tottenham. Et c’est le premier choix qui l’a emporté, même si le Bayern (qui s’est séparé de Sadio Mané) n’a pas encore trouvé de terrain d’entente sur le montant du transfert, après des discussions déjà longues.

À lire aussi

Conséquence : Manchester United s’est tourné vers son deuxième choix. Mais comme pour Kane, les tentatives avec Victor Osimhen (aussi approché par le PSG) se sont vite heurtées à un mur : le prix trop élevé demandé par Naples qui tente actuellement de prolonger le contrat de l’ancien Zèbre, même si des offres astronomiques arrivent d’Arabie saoudite. Les Mancuniens ont donc finalement négocié avec un joueur moins connu, mais très prometteur : le Norvégien Rasmus Højlund (20 ans), auteur d’une belle saison avec l’Atalanta. Le joueur est en Angleterre pour signer son contrat.

De Ketelaere après Høljund

Grâce à la vente de Høljund (plus de 80 M €, bonus compris), l’Atalanta peut se permettre d’investir dans de nouveaux joueurs offensifs. Et l’un d’eux devrait être Charles De Ketelaere. Le Milan AC aurait même déjà trouvé un accord avec son voisin de Bergame : un prêt payant de 6 millions d' € et un droit de rachat pour l’été 2024. Il ne manquerait désormais que l’approbation de l’ancien Brugeois, qui est aussi dragué par la Real Sociedad, le PSV, Lens ou Marseille.

Un accord pour Lukaku

Dépassé par le Bayern dans le dossier Kane, le PSG a ensuite misé sur Dusan Vlahovic. Le Serbe de la Juventus devrait toutefois servir de monnaie d’échange pour Romelu Lukaku en rejoignant Chelsea. Le Diable rouge aurait en tout cas déjà trouvé un accord avec les Bianconeri pour un contrat de trois ans, plus une année en option. Là aussi, il faut encore que Chelsea et la Juve parviennent à s’entendre sur un montant pour Vlahovic (en plus de Lukaku) : les Blues auraient refusé la première demande à hauteur de 40 millions d' €. L’Inter Milan, qui a perdu Lukaku, a quant à lui jeté son dévolu sur l’international italien Gianluca Scamacca (West Ham), qui est en négociations.

Plans D et E pour le PSG

Et le PSG ? Pas de Kane, pas de Vlahovic, pas d’Osimhen. Mais deux nouvelles sérieuses pistes : Gonçalo Ramos (Benfica) et Randal Kolo Muani (Francfort). Le premier était aussi une option pour Manchester United en cas d’échec avec Højlund, alors que le second a été approché par Tottenham. L’Équipe affirme en tout cas que les Parisiens ont bien l’intention de frapper très fort en recrutant les deux attaquants, mais aussi Ousmane Dembélé (FC Barcelone) déjà à Paris pour signer son contrat, pour compenser le départ inévitable de Kylian Mbappé, écarté du groupe.

À lire aussi

Quid de Mbappé ?

Le Real Madrid – qui cherche toujours un nouveau grand attaquant après le départ de Benzema – joue la montre pour Kylian Mbappé et attendra probablement la fin du mercato pour passer à l’attaque. Le PSG devra en effet accepter de baisser le prix du Français, au risque de le laisser partir gratuitement dans quelques mois.