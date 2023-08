Offre saoudienne refusée, reconversion assurée et contrat à Parme cassé : Gigi Buffon raccroche après 28 saisons

Son corps ne suivait plus aussi bien. En témoignent les quelques pépins physiques dont il a été victime ces derniers mois. Mais ses performances n’en ont que rarement souffert. À 45 ans, Buffon a même été sollicité par la Saudi League, histoire d’y rejoindre toute la clique des autres stars. Dispensé du stage de préparation de Parme cet été, il a sagement réfléchi avant de répondre par la négative et de résilier son contrat avec la formation de Serie B, son premier et dernier club (où il lui restait encore une année de contrat en principe).

Toy Story, Mariah Carey et GoldenEye

Quand Buffon a pris place entre les perches pour la première fois de sa carrière professionnelle, le 19 novembre 1995, Bill Clinton, n’était qu’au milieu de son premier mandat de Président des États-Unis. Fantasy de Mariah Carey figurait tout en haut du Billboard. GoldenEye venait de sortir en salle et le premier volet de Toy Story allait suivre cinq jours plus tard. Comme le rappelle L’Équipe, “Gigi” a partagé des séances d’entraînements spécifiques avec Giovanni Galli né en 1958 et avec Francesco Borriello né en 2005….

Vingt-huit saisons au total : la longévité de Buffon est exceptionnelle. Vu son âge avancé, elle a souvent été mise en évidence lors de ses deux dernières saisons. Reste que l’héritage qu’il laisse et son palmarès (trop long à lister) sont bien plus impressionnants encore. En plus d’avoir remporté dix titres de champion d’Italie (tous avec la Juventus, où il avait signé contre 53 millions € en 2001 – un montant record à l’époque) et, évidemment, la Coupe du monde 2006 avec la Squadra, le Toscan a inspiré une flopée de jeunes à devenir gardien.

”Il a montré avec la Juventus et l’Italie que c’était un gardien avec énormément de leadership et de charisme”, avait dit Thibaut Courtois pour #DevilTime, en 2021. Le dernier rempart du Real Madrid n’avait que 3 ans quand Buffon a effectué ses fameux débuts à 17 ans, avec Parme contre l’AC Milan de Fabio Capello.

Courtois et Buffon à l'Euro 2016. ©Belga

Un poste en équipe nationale s’il le souhaite

Outre ses glorieux (doubles) passages à Parme et la Juventus, Buffon sera aussi passé par le Paris SG en 2018-2019. Son dernier match restera cette demi-finale des playoffs, disputée avec Parme, pour la montée en Serie A, le 3 juin dernier. Les larmes aux yeux après l’élimination de Parme contre Cagliari, l’Italien ne savait pas encore qu’il s’agirait de sa dernière danse… Que le prisme de l’émotion soit de mise ou pas : il accède sans le moindre doute aux rangs de légende à son poste, au même titre que les Iker Casillas, Dino Zoff et Lev Yachine (sans ordre particulier). Dire qu’il avait commencé en tant que milieu de terrain avant de vouloir imiter sa propre idole : l’ancien international camerounais, Thomas N’Kono…

Et la suite ? Elle s’écrira peut-être déjà avec la Nazionale. Le recordman de sélections (176, soit 40 de plus que Fabio Cannavaro !) peut, s’il le désire, devenir chef de délégation de la Squadra, rapporte La Republica. En 2021, Buffon avait par ailleurs avoué que le métier de sélectionneur national lui plairait après sa carrière. Contrairement à celui d’entraîneur de club.