Avec Josko Gvardiol, Manchester City confirme sa stratégie : 50 % des transferts de Guardiola sont en défense

Le top 10 des défenseurs de football les plus chers de l'histoire ©IPM Graphics

Le profil parfait pour Guardiola

Jeune, talentueux, très robuste (1,85m), polyvalent, à l’aise balle au pied et bon à la relance, Josko Gvardiol est l’archétype du défenseur que souhaitait dénicher Pep Guardiola pour sa nouvelle version de Manchester City. L’international croate pourra à la fois se fondre dans le jeu de possession et dans le nouveau schéma amené par le technicien espagnol.

On l’a vu en seconde partie de la dernière saison, les Citizens ont quasiment toujours évolué sans vrais arrières latéraux. Guardiola a privilégié soit un quatuor de défenseurs centraux (Aké, Dias, Stones, Akanji) avec deux profils capables de faire une partie du couloir en phase offensive. Soit un trio central en utilisant John Stones comme hybride un cran plus haut, à côté de Rodri.

Erling Haaland face à Josko Gvardiol en Ligue des champions la saison dernière. ©AFP

C’est pour cette raison que João Cancelo, pur latéral, n’a pu trouver sa place dans l’équipe, qu’il a été prêté six mois au Bayern et qu’il devrait être vendu au FC Barcelone cet été. C’est aussi pour cette raison que Kyle Walker, pourtant aussi capable de jouer au centre, aimerait rejoindre le Bayern Munich. Et c’est pour cette raison que Josko Gvardiol, qui a été formé à deux positions au Dinamo Zagreb (défenseur central et arrière gauche), s’intégrera parfaitement dans cette idée.

”Avec quatre défenseurs centraux sur la pelouse, on défend bien mieux dans notre surface, expliquait la saison dernière Pep Guardiola, qui cherchait une vraie assise défensive pour libérer ses milieux (De Bruyne, Silva, Gündogan ou Grealish) et accompagner Erling Haaland. C’est la plus grande évolution, selon moi. Maintenant, on aime bien défendre et même si on fait parfois des erreurs, je sens qu’on est désormais une équipe qui sait défendre.”

675 millions en défense

Même si Guardiola possède l’image de l’entraîneur qui adore le beau jeu offensif, c’est en défense qu’il a le plus œuvré depuis son arrivée à City. Sur les 49 joueurs achetés depuis 2016, vingt sont des défenseurs (contre 13 attaquants/ailiers, 10 milieux et 6 gardiens). Le club n’a surtout jamais hésité à dépenser pour se renforcer derrière, puisque 675 millions d' € ont été injectés (605,5 pour les défenseurs et 69,5 pour les gardiens), soit 50 % tout rond de la somme totale d'1,35 milliard d' € pour les 49 recrues. Par ailleurs, six (Gvardiol, Dias, Laporte, Cancelo, Mendy, Stones) des quinze défenseurs les plus chers du monde ont été achetés par City ces dernières années.

Notons que le joueur ne sera évidemment pas encore éligible pour le Community Shield de ce dimanche face à Arsenal. Il devrait en revanche pouvoir entrer dans les plans pour la reprise de la Premier League... face à Burnley et Vincent Kompany, l'ancien défenseur vedette de City. Tout un symbole.