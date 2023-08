Pep Guardiola annonce l’arrivée de Gvardiol et laisse planer le doute pour Jérémy Doku: "Nous allons proposer quelque chose"

Il est à Manchester et sera un joueur de City probablement dans le courant de l’après-midi. Josko Gvardiola va devenir le défenseur le plus cher du monde, cela ne fait plus aucun doute. “Gvardiol ? Quel beau patronyme, s’est amusé Pep Guardiola ce vendredi midi en conférence de presse, en faisant référence à la traduction anglaise du nom du joueur (Guardiola) et à son surnom de “Pep”. Il fait sa visite médicale. J’espère que nous pourrons conclure un accord dans les prochaines heures ou les prochains jours.”