Thomas Kaminski, qui a signé à Luton, évoluera dans le stade le plus étonnant de Premier League : “C’est incroyable d’être ici”

Pour y accéder, les supporters passent par des tourniquets encastrés au milieu d’une rangée de maisons ouvrières ou franchir une passerelle pour traverser les jardins voisins. Les fans adverses doivent quant à eux franchir un bloc d’habitations pour accéder au Oak Stand, la partie réservée aux visiteurs. Les tribunes, dont certaines encore remplies de vieux sièges en plastique, sont si proches de la pelouse qu’il est possible à certains endroits de toucher les joueurs, rien qu’en tendant le bras depuis le premier rang.

C’est là, dans cette forteresse de Luton Town, à 50 km au nord de Londres, que Thomas Kaminski (30 ans) évoluera cette saison. “C’est incroyable d’être ici, a confié sur le site de son nouveau club le portier belge qui quitte Blackburn après trois saisons en Championship. Connaissant l’histoire de Luton et en ayant joué contre eux, je sais que c’est une équipe bien organisée. Vous pouvez voir l’unité sur le terrain.”

Celui qui était régulièrement le quatrième gardien des Diables rouges découvrira donc la Premier League pour la première fois de sa carrière. “Je suis ravi d’être ici et j’attends avec impatience cette opportunité. La Premier League est la meilleure ligue du monde, et y jouer est un rêve pour tous les footballeurs.”

Le promu Luton Town s’était déjà renforcé avec six autres recrues, dont l’ancien Brugeois Marvelous Nakamba. Mais il leur manquait un gardien d’expérience. “C’est l’un des domaines les plus importants, sinon le plus important, sur le terrain et beaucoup de travail a été fait pour obtenir l’accord, explique le manager Rob Edwards. Thomas est un gars formidable et un très bon gardien de but proactif, ce dont vous aurez besoin à ce niveau. Il est vif, il fait de bons arrêts et est alerte dans les situations individuelles. Il nous apportera également son expérience de footballeur international avec la Belgique.”

Luton Town et Thomas Kaminski entameront leur première saison dans l’élite anglaise le 12 août contre Brighton… avec tout de même pas mal de changements dans son stade. Des travaux à hauteur de 12 millions d' € ont été entrepris ces dernières semaines pour répondre aux exigences de la Premier League. À savoir rénover la pelouse, placer des projecteurs et des unités de diffusion pour la télé ou encore rénover la tribune presse et créer une salle pour les journalistes. Auparavant, les conférences de presse se tenaient à l’arrière du Nick Owen Lounge, un bar situé à côté du stade… Le charme à l’anglaise, définitivement.