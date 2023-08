Comparé à Haaland et ex-cible du Club Bruges, il court le 100 m “en moins de 11 secondes” : qui est Rasmus Hojlund, recrue phare de Manchester United ?

L’an dernier, les Blauw en Zwart ont déposé 10 millions € sur la table de Sturm Graz pour le Danois. Problème : l’Atalanta a fait grimper les enchères jusqu’à 17 millions €. Raison pour laquelle le Club s’est retiré de la course et s’est rabattu sur l’Ukrainien (qui n’a pas coûté moins cher au bout du compte). En l’espace d’une saison, le club de Bergame a quintuplé son investissement en cédant, à Manchester United, son phénomène scandinave. Qui en rappelle un autre… En tout cas les fans d’Old Trafford espèrent qu’il fera aussi bien que la brute du voisin.

Un Scandinave n’est pas tout à fait l’autre

Ils sont tous les deux issus de pays nordiques. Tous les deux blonds. Tous les deux rapides, puissants et prolifiques en zone de vérité. Et ont tous les deux mûri en Autriche, l’un à Salzbourg et l’autre à Graz. Les traits sont similaires et les comparaisons vite soulevées, mais Hojlund (20 ans) n’est pas tout à fait Erling Haaland (23 ans). Quand le Norvégien affiche un taux de conversion plus impressionnant (il transforme une occasion sur trois, contre une sur cinq pour Hojlund), le Danois participe plus au jeu, touchant en moyenne dix ballons de plus par match que Haaland. Sans compter que le buteur de Manchester City aura coûté deux tiers du prix de son semblable, qui compte tout de même trois ans de moins.

Bien qu’il ne soit peut-être pas objectif et que ses déclarations dithyrambiques ont sûrement eu pour but de gonfler le chèque, Gian Piero Gasperini pense que son (bientôt) ex-poulain vaut ces 84 millions € offerts par Manchester United. “Rasmus a l’énergie, l’intensité et est aussi doué techniquement, a détaillé le coach de l’Atalanta. C’est remarquable. Il a effectivement des qualités semblables à Haaland. Il est si rapide : il court le 100 mètres en moins de 11 secondes – et encore, il ne va pas à fond. Pour sa taille (1m91), il a un centre de gravité très bas. Rasmus a une belle carrière devant lui.”

Le ratio du Christian et les compliments de… Christian

À Bergame, son passage éclair rappelle celui de Christian Vieri en 1995-1996. La légende italienne n’avait pas beaucoup joué sous le maillot de l’Atalanta cette saison-là. Mais son ratio but/minutes jouées en a vite fait un bien-aimé du Gewiss Stadium. Vieiri avait inscrit 9 buts en 1707 minutes : une moyenne d’une réalisation toutes les 189 minutes. Des chiffres qui lui ont permis de prendre la direction de la Juve, un an seulement après qu’il est arrivé à l’Atalanta. Le ratio d’Hojlund lors de sa seule saison à Bergame ? Exactement le même : un goal toutes les 189 minutes (10 buts en 1897 minutes)…

En équipe nationale, Hojlund n’a pas tardé à impressionner non plus : depuis ses débuts internationaux en juin l’année dernière, celui qui a été formé à Brondby et au FC Copenhague notamment a fait trembler les filets à six reprises en six matchs à peine. De quoi attirer les louanges d’un autre chouchou du Danemark. “Comment il est ? C’est un numéro 9 puissant, a analysé Christian Eriksen. Il a vraiment progressé en l’espace de 12 mois.”

La piscine et les abdos de Cristiano Ronaldo

Alors qu’Harry Kane ne semblait pas être une piste réaliste et qu’Aurelio De Laurentiis ne lâchera pas Victor Osimhen pour une somme autre que mirobolante, Manchester United a donc tourné son regard vers Hojlund. Et gagné la course à sa signature contre le Paris SG. Un temps suivi par Genk durant ses jeunes années dans son pays natal, le buteur a justement pour idole une légende d’Old Trafford : Cristiano Ronaldo. “Un jour, il m’a confié qu’il voulait l’imiter sur tous les aspects, a révélé son père Anders, à la Gazzetta dello Sport. Après deux jours, je l’ai retrouvé sur le sol, en train de faire des abdos et des pompes. Parfois, nous lui disions de souffler un peu. Mais il n’a jamais arrêté.”

Jusqu’à devenir un athlète complet. “Mon fils faisait aussi du tennis, du badminton et, surtout, de la natation, a ajouté le paternel. Il se débrouillait très bien dans la piscine. Si bien que, quand il a dû arrêter pour se concentrer sur le football, il a éprouvé quelques difficultés tellement il aimait les deux sports.”