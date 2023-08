Lens renversé par Manchester United (3-1) une semaine avant le début de saison

Très entreprenant en première période, les Sang et Or menaient à l'entracte 1 à 0 dans le "Théâtre des rêves" grâce à une frappe somptueuse de Florian Sotoca depuis le milieu du terrain. Mais les Lensois ont été dépassés par la révolte des Red Devils, qui ont renversé la rencontre en dix minutes, par leur chef de file offensif Marcus Rashford (48e) puis par Antony (53e) et enfin Casemiro (58e).