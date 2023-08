”C’est comme s’ils avaient gagné la Ligue des champions” : bienvenue à Klaksvik, l’improbable club des Îles Féroé qui jouera l’Europe

C’est là-bas, sur l’île de Borooy, entre les collines verdoyantes aux sommets souvent enneigés et ce port qui baigne dans l’Atlantique nord, qu’un conte de fées est en train de s’écrire. Pour la première fois de l’histoire des Îles Féroé, un club de football est parvenu à se qualifier pour la phase de poule d’une coupe d’Europe grâce à son parcours aux tours de qualification de Ligue des champions.

Un gardien électricien… et défenseur

L’équipe de Klaksvik est d’abord parvenue à éliminer les Hongrois de Ferencvaros – où évolue le Belgo-Marocain Samy Mmaee – en marquant trois buts à l’extérieur (0-0 puis 0-3). Elle s’est ensuite jouée des vice-champions de Suède, Häcken, aux tirs au but pour atteindre le troisième tour qualificatif de Ligue des champions. Grâce à des arrêts de son nouveau gardien… suédois, qui travaillait encore comme électricien il y a quelques semaines.

”C’est absolument irréel. J’étais en vacances à Rhodes avec ma famille quand l’entraîneur m’a appelé, a raconté Jonathan Johansson au journal suédois Aftonbladet. Maintenant, j’ai l’impression d’être encore en vacances. Les meilleures vacances du monde mais le plus grand moment de ma carrière et de très loin.”

Jonatan Johansson a qualifié Klaksvik aux tirs au but le 2 août dernier. (Adam Ihse/TT News Agency via AP) ©Adam Ihse

Le Suédois de 31 ans n’avait jamais évolué plus haut que la D2 suédoise ou norvégienne. Il a d’ailleurs pris sa retraite professionnelle il y a deux ans et a commencé à bosser comme électricien, tout en gardant la forme avec une équipe de D5 norvégienne… comme défenseur central. Puis, est venue la blessure du gardien de Klaksvik il y a quelques semaines, et cette proposition de contrat jusqu’à la fin du mois d’août. “Je dois en discuter avec l’entraîneur. S’il le souhaite, je serai heureux de prolonger ce séjour”, a souri le héros de Klaksvik.

guillement Ici, tout le monde est très content des résultats obtenus par ce club."

Atteindre ce stade des éliminatoires, c’est évidemment du jamais vu pour le champion en titre des Îles Féroé, et pour l’ensemble de ce pays qui aura donc un représentant européen au moins jusqu’en décembre. Ce sera la Conference League au minimum, ou au mieux la plus prestigieuse coupe d’Europe, même s’il faudra encore passer les deux derniers tours qualificatifs.

”Ici, tout le monde est très content des résultats obtenus par ce club, témoigne le Belge Jasper Van der Heyden, le fils de l’ancien Diable rouge Stephan Van der Heyden, qui évolue dans le championnat des Îles Féroé et a même joué pour Klaksvik en 2021. Quand les joueurs de Klaksvik sont revenus au pays, on aurait dit qu’ils avaient gagné la Ligue des champions.”

À lire aussi

Feux d’artifice et énorme fête

Des scènes improbables pour les habitants, en effet. Au retour de Suède, le bus de l’équipe a été accueilli par l’ensemble de la population locale. Au menu : haies d’honneur de fumigènes, feux d’artifice et une grande communion avec les joueurs sur la pelouse du Djúpumýra Stadium, avant une longue nuit de fête dans les bars de la ville.

Il se murmure que même les moutons – plus nombreux que les habitants de l’île – ont communié avec l’équipe. “C’est vrai qu’il y a plus de moutons que d’habitants aux Îles Féroé, sourit Jasper Van der Heyden qui a déménagé dans cet archipel volcanique (qui fait partie du royaume du Danemark) nichée en plein océan, entre la Grande-Bretagne et l’Islande. La nature ici est incroyable et la vie est très calme et un peu old school, ce que j’apprécie vraiment. C’est aussi de plus en plus touristique, mais la vie ici est chère car c’est une île donc beaucoup de produits doivent être importés.”

Les joueurs “importés” sont d’ailleurs aussi de plus en plus nombreux : 17 % des joueurs de la première division viennent de l’étranger, contre 8 % il y a dix ans. Ils sont même près d’un tiers dans l’effectif de Klaksvik. “Certains sont professionnels mais tous les joueurs locaux ont un boulot supplémentaire sur le côté ou vont encore à l’école”, explique le fils de l’ancien joueur du Club Bruges et de Beveren.

Ce mardi soir, le champion des Îles Féroé recevra les Norvégiens de Molde – ancien club de l’entraîneur norvégien de Klaksvik Magne Hoseth – pour son match aller du troisième tour qualificatif pour la C1. Avec toute la population de l’île de Borooy présente au stade pour pousser leurs héros vers un nouvel exploit.