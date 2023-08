Chelsea: opéré d'un genou, Nkunku absent pour "une période prolongée"

"Le joueur de 25 ans a été opéré et va maintenant commencer un programme de rééducation avec l'équipe médicale du club", explique le club londonien dans son communiqué. Cette absence prolongée signifie que Nkunku, arrivé à Chelsea en décembre dernier, sera indisponible pour les prochains matches de l'équipe de France, à commencer par France-Irlande le 7 septembre en qualifications pour l'Euro-2024 et et Allemagne-France le 12 septembre en match amical.