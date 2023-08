Le malheur de Nkunku fera le bonheur de Lukaku

Christopher Nkunku s'est blessé contre Dortmund. (Photo by Justin Casterline / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) ©2023 Getty Images

Pochettino aura besoin de poids offensif

Les Blues devront entamer leur championnat dimanche contre Liverpool sans celui qui s’était déjà bien installé sur le côté gauche du 4-2-3-1 de Pochettino. Vu les nombreux départs (Havertz, Pulisic, Mount) et la mise à l’écart d’Hudson-Odoi et Ziyech, il ne reste que deux ailiers capables de le remplacer : Mudryk et Sterling. Mais il sera encore plus compliqué pour l’entraîneur argentin de trouver un joueur capable d’enchaîner les buts comme Nkunku, en sachant que Nicolas Jackson est le seul vrai attaquant axial à disposition.

Voilà pourquoi cette blessure devrait donner envie à Chelsea de rapidement conclure l’échange entre Romelu Lukaku et Dusan Vlahovic. Jusqu’à présent en désaccord sur l’indemnité de transfert à inclure en plus de Vlahovic, les Londoniens devraient se montrer rapidement plus enclins à trouver un compromis. D’autant que, en parallèle, le transfert d’Harry Kane vers le Bayern Munich bat de l’aile et que les Bavarois pourraient bien se rabattre sur Vlahovic.

Même si la direction sportive de Chelsea rencontre également des difficultés dans les négociations avec Brighton pour la venue de Moises Caicedo, un coup d’accélérateur est attendu pour le dossier Lukaku-Vlahovic. Ces derniers jours, les discussions ne progressaient que très lentement, mais cette semaine pourrait s’avérer décisive. De son côté, Lukaku n’a en tout cas plus qu’une seule idée en tête : rejoindre la Juventus le plus vite possible pour commencer une opération séduction qui s’annonce déjà périlleuse auprès des tifosi bianconeri… et des médias transalpins toujours très virulents à son égard.