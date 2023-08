Manuel Benson prend une grande décision pour son avenir

Il manquera le grand coup d’envoi de la Premier League ce vendredi contre Manchester City à cause d’une blessure subie plus tôt cet été, mais Manuel Benson a deux autres raisons d’être joyeux. D’abord parce que ses problèmes physiques sont presque derrière lui et qu’il est en passe de reprendre les entraînements avec le groupe. Ensuite, parce qu’il signera bientôt un nouveau contrat.