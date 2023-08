Trois grands clubs préparent une offre pour Johan Bakayoko

À lire aussi

”J’ai envie de rester au PSV et me concentrer sur ce qui va arriver”, a-t-il confié la semaine dernière à Voetbal International, en faisant principalement référence à cet objectif de qualification pour la Ligue des champions et ce troisième tour préliminaire ce mardi soir contre Sturm Graz. “Jouer en Ligue des champions, c’est l’objectif des semaines à venir. Et puis nous devons aussi prendre un bon départ en championnat. Nous voulons atteindre tous les podiums. Nous devons remporter tous les prix avec le PSV cette saison.”

Sous contrat au PSV jusqu’en 2026, le jeune ailier de 20 ans se verrait bien rester encore une saison à Eindhoven. Mais il pourrait également succomber aux charmes de ses prétendants. Selon nos informations, ils sont pour le moment trois à sérieusement suivre le Diable rouge et à envisager de faire une offre dès la semaine prochaine. Et pas des moindres : le PSG (qui avait déjà fait une offre en janvier), Naples (qui cherche un remplaçant à Lozano) ainsi qu’un club de Premier League qui joue le top 10.

Les conditions mises par le PSV sont déjà connues : le club néerlandais ne souhaite pas se séparer de Bakayoko, mais il leur sera impossible de refuser une offre à hauteur de 35 millions d’euros. Si une telle proposition arrivait sur la table du récent vainqueur de la Supercoupe des Pays-Bas, le Bruxellois devrait encore l’analyser selon les perspectives de temps de jeu. Car son objectif est clair : disputer l’Euro 2024 en fin de saison.