En effet, la Ligue 1 sera à nouveau disponible, non seulement via l’application ElevenDAZN, mais aussi via toutes les plateformes sportives existantes en Belgique. Les chaines ElevenDAZN étant disponibles chez tous les opérateurs télécom (Proximus, Telenet, Orange, VOO et Télésat).

La diffusion débutera dès ce week-end pour la première journée du championnat français avec des affiches riches. Ce samedi 12 août à 17h00, la rencontre opposant l’Olympique de Marseille et le Stade de Reims du belge Will Still et l’ancien capitaine Unioniste Teddy Teuma, sera retransmise en direct. Suivi à 21h00 de celle entre le Paris Saint-Germain en reconstruction face à Lorient.

"Grâce à l’accord de distribution conclu avec tous les opérateurs de distribution en Belgique, nous rendons la Ligue 1 disponible à tous les fans de football. Ils pourront profiter du meilleur de la L1 à leur convenance, via l’application ou nos chaînes inéaires, et bénéficier de la meilleure expérience ElevenDAZN partout et à tout moment", a déclaré Massimo D’Amario, le CEO d’ElevenDAZN Belgique.